Bieke Trenson is de Krak van Knokke-Heist: “Mijn sportieve doelen heb ik grotendeels behaald”

Bieke Trenson, die een drukke baan als sport- en revalidatiearts combineert met een indrukwekkende sportcarrière, mag zich een jaar lang de Krak van Knokke-Heist noemen.

Met eerst grote verbazing en dan toch een gulle lach vol blijdschap. Zo reageerde Bieke Trenson als we haar aan de telefoon laten weten dat ze verkozen is tot Krak van Knokke-Heist. “Ik zag mezelf zeker niet als winnaar en had eerder gedacht dat de man die de Hercule Poirotprijs voor beste misdaadverhaal had gewonnen (Jos Pierreux, red.) zou verkozen worden tot Krak; want dat is toch ook wel straf wat die mens presteert.”

Bieke Trenson Privé Geboren op 17 maart 1988 in Knokke-Heist, waar ze al haar hele leven woont. Woont nu in deelgemeente Westkapelle. Heeft een relatie – niet samenwonend – met personal trainer Sander Cleerebaut. Loopbaan Studeerde Geneeskunde aan de KU Leuven. Werkt als sport- en revalidatiearts in de Sint-Jozefskliniek in Izegem. Behaalde een resem ereplaatsen en overwinning op triatlons in zowel binnen- als buitenland. Vrije tijd Naast sporten ook nog muziek spelen – gitaar vooral – en beluisteren. Eigen bedenkingen en ideeën op papier zetten. Zou graag nog eens een boek schrijven over haar levenservaringen.

Amper campagne

“Het zit niet in mijn aard om mezelf te promoten en dat heb ik dan ook nauwelijks gedaan. Ik heb mijn nominatie als Krak-kandidaat wel aangekondigd op mijn Facebook-profiel en heb het ook laten weten binnen het Casino Cycling Team waar ik lid van ben. Die club heeft zo’n twaalfhonderd leden dus dat kan misschien toch wel het verschil gemaakt hebben.”

Bieke kan op een bijzonder jaar 2022 terugkijken zo zegt ze zelf. “Als er een geschikt jaar was om kandidaat te zijn voor de Krak, dan moest het wel 2022 zijn”, zegt ze. “Ik heb mezelf heel wat sportieve doelen gesteld en die grotendeels ook behaald. Zo ben ik in mijn leeftijdscategorie kampioen lange afstand geworden en zo heb ik ook aan twee wereldkampioenschappen in hetzelfde jaar deelnemen. In Utah werd ik mooi zevende in mijn leeftijdscategorie.”

Kwal tegen oog

“Wat de Iron Man in Hawaï betreft, kreeg ik met heel wat pech af te rekenen. Doordat ik tijdens het zwemmen een kwal tegen mijn oog kreeg, heb ik daarna 180 kilometer moeten fietsen met maar zicht uit één oog… Maar ik heb doorgezet, ook ter ere van mijn pépé die in september overleed, en behaalde uiteindelijk nog wel een behoorlijke tijd. Ik wilde eigenlijk de top 20 bereiken maar werd 40ste in mijn categorie. Zonder die pech met die kwallenbeet had ik wellicht wel de top 20 bereikt. Dus ja, ik zal zeker nog wel eens deelnemen om mezelf te testen.”

Bieke Trenson steekt heel wat tijd in het trainen voor en het bereiken van haar sportieve ambities maar heeft ook nog eens een drukke baan als sport- en revalidatiearts in de Sint-Jozefskliniek in Izegem.

Zware job

Hoe combineert ze dat allemaal, willen we weten. “Evident is het zeker niet want mijn in mijn job heb ik ook wel een zware verantwoordelijkheid. Ik mag ook niet te lang weg zijn, bijvoorbeeld voor buitenlandse wedstrijden en trainingen, want ik moet hen toch nog kunnen opvolgen. Om dit te kunnen blijven bolwerken, is een goede planning en strakke organisatie heel belangrijk. En ik moet erop letten om steeds fit te blijven en vooral om voldoende te slapen. Tegelijk probeer ik ook nog mijn sociaal en familiaal leven te onderhouden… Maar ja, het vraagt zeker wel opofferingen”, geeft Bieke toe.

“Volgend jaar wil ik toch wat meer tijd vrijmaken voor andere bezigheden en hobby’s, zoals muziek maken. Ik heb ook altijd graag geschreven, zonder iets te publiceren evenwel, maar nu overweeg ik toch om eens een boek te schrijven over mijn wedervaren.”