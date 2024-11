“Als je de krachten en kennis bundelt, kan je heel veel verwezenlijken”: Eddy Stragier (82) geeft de fakkel van de Stoomvrienden door

De Izegemse Stoomvrienden pakten afgelopen zaterdag trots uit met de afronding van hun nieuwe project. Daarnaast gaf Eddy Stragier de fakkel van de Stoomvrienden door aan Rudy Brouckaert. Eddy blijft actief binnen de groep en is bijzonder trots op wat ze al verwezenlijkten met zijn allen.

Eddy Stragier (82) is al heel zijn leven met techniek bezig. Als kleine jongen haalde hij al radio’s uit elkaar en zocht hij uit hoe alles in elkaar stak. Hij bleef dat zijn hele leven doen en geeft nu het voorzitterschap van de Stoomvrienden door aan vriend Rudy Brouckaert.

Je stond zelf aan de wieg van de Stoomvrienden, hoe voelt het om nu geen voorzitter meer te zijn?

“Ik ben helemaal geen fan van het woord voorzitter. Ik hoor liever afgevaardigde of iets in die aard, want uiteindelijk was en ben ik gewoon één van de vrienden. Je hebt nu eenmaal mensen nodig om financiën en papierwerk en zo te doen, maar verder is iedereen in de groep belangrijk en nodig. Rudy neemt nu een paar zaken van mij over, maar ik blijf wel actief binnen de groep, ik zou niet anders willen. De Stoomvrienden zijn voor mij echt vrienden voor het leven geworden. We delen eenzelfde passie en hebben in het verleden al meermaals bewezen dat je veel kan als je gewoon de krachten bundelt.”

Hoe is de groep precies ontstaan?

“Mijn vrouw Lieve is lid van het gidsenteam in Izegem en ik ben zelf al mijn hele leven begeesterd door alles wat techniek en cultuur is. Erfgoed vind ik heel belangrijk. Ik weet nog dat ik op één of andere opendeurdag langsging bij de stoommachine en met lede ogen aanzag in welke slechte staat de machine was. Het deed pijn om dat zo te zien en ik raakte aan de praat met een gelijkgestemde ziel, dat bleek Rudy te zijn. We hadden elkaar nooit eerder gesproken, maar kwamen al snel tot de conclusie dat zo’n mooi stuk erfgoed verzorgd moest worden. Beetje bij beetje vonden we meer mensen die een handje wilden toesteken en voor we het wisten waren de Stoomvrienden een feit.”

Jullie hebben al heel wat mooi werk verricht om het Stoom en Stroomverhaal te vertellen in Izegem?

“We doen ons best. We zijn al jaren bezig en we weten nog altijd hoe we onze tijd moeten vullen. Ik noemde het hele project rond de stoommachine ooit een never ending story en ik kan dat op vandaag alleen maar beamen. Het is een industrieel standbeeld in Izegem geworden en daar moeten we echt fier op zijn. In 1993 opende de Stoommachine als educatief centrum en er is intussen al veel werk verricht.”

“Ik hoop dat Izegem voldoende cultuurminnend zal blijven in de toekomst”

“We bekwamen een gesubsidieerd onderhoudsdossier in 2013, een beheersdossier in 2017 en in 2020 sleepten we een mooie geldprijs in de wacht waarmee we verschillende breuken van destijds aan de machine konden herstellen. We proberen alle werken altijd te bekostigen met schenkingen en budgetten die we bijvoorbeeld via het museum of de Vrienden van de Izegemse Musea verkrijgen.”

Afgelopen weekend toonden jullie de laatste verwezenlijking aan het grote publiek. Jullie waren zichtbaar fier?

“We knapten een enorme kaart op die alle toenmalige hoogspanningsleidingen en omvormingscabines in Izegem toont. Op de kaart prijkt 1962, ze werd gemaakt door Eric Rommel. De kaart is wel 2,2 meter op 3 meter groot, dus we waren er wel even zoet mee om die op te knappen. Onze Stoomvrienden zijn allemaal vrijwilligers, dus iedereen werkt onbezoldigd. Onze groep is heel divers en iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit. We hebben heel wat kennis in pacht en dat is natuurlijk heel handig bij de projecten die we uitvoeren.”

Het laatste project werd meteen gedigitaliseerd?

“Dat was vooral de verdienste van de jongere generatie in onze groep. Daarom ben ik echt voor vernieuwing. Die jongere mensen hebben andere ideeën en kennis die wij als oude knarren minder hebben. Als je die kennis samenlegt, dan kom je wel een eind ver. Dat vind ik zo mooi. Daarom ook vond ik dat het tijd was om iemand anders het roer van de Stoomvrienden te geven. Ik blijf graag nog actief, maar nieuwe mensen en frisse ideeën zijn zo belangrijk. Er moet dynamiek in zo’n team blijven om alles levendig te houden. Tot op vandaag is de groep altijd een mannelijk onderonsje geweest, maar dat hoeft helemaal niet zo te blijven. Iedereen die gebeten is door techniek is welkom om de groep te vervoegen.”

Ben je niet bang dat met de jaren het belang van erfgoed zal verdwijnen?

“Daar denk ik wel eens aan, ja. Dat hangt af van verschillende factoren natuurlijk. Ik hoop dat Izegem voldoende cultuurminnend zal blijven in de toekomst. We moeten blijven onthouden dat het onze voorouders waren die jaren gewroet hebben en al die borstels en schoenen maakten waar onze stad zo om geprezen werd. Ik hoop dat ook de volgende generaties dat in gedachten zullen houden.” (MV)