Izegemse Stoomvrienden hebben nieuw project klaar in museum Stoom&Stroom: “Meerwaarde voor de bezoekers”

De Stoomvrienden stelden op zaterdag 9 november de realisatie van hun nieuw project voor in het museum Stoom&Stroom. “De visualisering van de aansturing van de verdeelstations op het Izegemse grondgebied is voor de bezoekers van het museum alvast een meerwaarde”, zegt schepen van Musea Kurt Himpe (N-VA).

“In 1962 schilderde Eric Rommel, technisch bediende bij het Izegemse elektriciteitsbedrijf, een enorme kaart van alle toenmalige hoogspanningsleidingen en omvormingscabines in Izegem. De kolossale stoommachine, die jarenlang Izegem van stroom heeft voorzien, was toen al niet meer in gebruik en diende hooguit om extra stroom te produceren op piekmomenten. De kaart van Rommel legt het kantelpunt vast waarop de stad haar elektriciteit niet langer zelf produceerde, maar die steeds meer begon te importeren”, zegt Rudy Brouckaert van de Izegemse Stoomvrienden.

Replica

“Vorig jaar lanceerden we een project om deze kaart en het achterliggende verhaal op te waarderen. De oorspronkelijke kaart werd intact bewaard en er werd tegelijk een exacte replica gerealiseerd. In die replica monteerden de Stoomvrienden een uitgebreid circuit van leds, die elektronisch aangestuurd worden, via de authentieke zoneschakelaars op het historische controlepaneel van de elektriciteitscentrale. Een geslaagd huwelijk van historische en hedendaagse technologie, dat een complex verhaal heel aanschouwelijk maakt”, aldus stoomvriend Sibrecht Goudsmedt.

“Deze realisatie is het resultaat van heel wat werk, dat mag gezien worden. Het is niet alleen een bijzondere meerwaarde voor het museum Stoom & Stroom, maar ook voor de bezoekers. De stoommachine is sowieso dé publiekstrekker in dit gebouw, maar door de visualisering van de aansturing van de verdeelstations op Izegems grondgebied komt het museum en het erfgoed verder tot leven”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

Het project werd gerealiseerd door de Stoomvrienden, met financiële ondersteuning van de Vrienden van de Izegemse Musea en met logistieke ondersteuning van de Izegemse technische dienst en het museum Eperon d’Or.