Politiek Brugge reageert geschokt op de beslissing over het stadiondossier: “Eersteklassevoetbal wordt op het spel gezet”

In politiek Brugge wordt geschokt gereageerd op de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen, die de omgevingsvergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge geschrapt heeft. Een bloemlezing van de reacties.

De Brugse schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport Franky Demon stelt: “Al sinds 2006 zijn de plannen er om een nieuw en groter voetbalstadion te bouwen voor Club Brugge. De tijd begint nu echt te dringen want het Jan Breydelstadion is op en zal binnen enkele jaren mogelijks ook Europees afgekeurd worden.”

“Een nieuw stadion is dan ook noodzakelijk om de verdere groei van de club zowel op sportief als economisch vlak te garanderen. Ik heb kennis genomen van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het dossier wordt nu teruggestuurd naar de Vlaamse regering die een nieuwe beslissing moet nemen rekening houdende met de overwegingen van het arrest.”

Sportieve trots

“Het is zeer jammer dat het Brugse eersteklassevoetbal op het spel wordt gezet en gespeeld wordt met onze sportieve trots en het economische leven dat hieraan gekoppeld is. Het stadsbestuur leest momenteel zeer grondig het arrest en gaat met de betrokken partijen rond de tafel zitten om te bekijken wat de best mogelijke situatie is.”

“Het wordt na al die jaren steeds moeilijker om positief te blijven, maar toch blijf ik geloven in een goede afloop van dit dossier zodat we het Brugse voetbal ook in de toekomst verder op de kaart kunnen zetten”, aldus Franky Demon.

Faillissementen

Vlaams parlementslid en Brugs gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) zegt: “Ik betreur deze beslissing enorm. Dit is een nieuwe tegenslag voor het stadiondossier. Club Brugge, de supporters, de horeca in de buurt,…zijn allemaal het slachtoffer van enkele buurtbewoners.”

“Ik had nochtans gehoopt dat de buurt tot inzicht was gekomen. In de meest recente plannen van Club Brugge wordt enorm veel aandacht geschonken aan de mobiliteitskwestie. Als het echter de bedoeling is van de buurtbewoners en groene activisten dat Club Brugge uit Brugge vertrekt dan zijn ze goed bezig. De faillissementen van de handelszaken in de buurt en het verlies van arbeidsplaatsen zullen ze er wellicht graag bijnemen. Om nog maar te zwijgen over de internationale uitstraling van Club Brugge.

Referendum

“Toch stel ik mij ook wel vragen bij de verantwoordelijkheid van de stad en de Vlaamse Regering, die allebei de stedelijke verordening inzake parkeren op eigen grondgebied over het hoofd hebben gezien. En uiteraard is het is nu van belang om te weten wat de Vlaamse Regering en de stad zullen ondernemen om dit dossier alsnog uit het moeras te trekken.”

“Ik zal dan ook minister Demir en burgemeester de Fauw over dit dossier. En verder blijf ik het idee van een referendum verdedigen, waaruit ongetwijfeld zal blijken dat Club Brugge nog steeds welkom is in onze stad”, aldus Stefaan Sintobin.

Mokerslag

Ook Brugs gemeenteraadslid Raf Reuse (Groen) betreurt de beslissing van de raad voor vergunningsbetwistingen: Groen betreurt de beslissing: “Al sinds de start van dit lang aanslepende dossier pleit onze partij voor een nieuw stadion op de Olympiasite in Sint-Andries. Onze Brugse voetbalploegen en hun supporters hebben dringend nood aan moderne infrastructuur. Dit is dus absoluut een mokerslag voor Club en het gehele professioneel voetbal in Brugge.”

“Groen zal evenwel de Olympiasite als locatie voor een nieuw voetbalstadion niet opgeven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de zwakke punten van het dossier in kaart gebracht en die moeten nu geremedieerd worden.”

“Een van de gronden waarop de vergunning vernietigd is, is de parkeerrichtlijnen in de algemene bouwverordening van Stad Brugge. Onze fractie vraagt al lange tijd, om verschillende redenen, een actualisatie van dit reglement, maar het stadsbestuur heeft dit nog steeds niet gedaan. Dat de plannen van Club nu stranden door een verordening van de Stad zelf, is te gek voor woorden. Dit moet dus dringend aangepast worden.”

Verkeerde cijfers

“Daarnaast zijn er verkeerde cijfers gebruikt voor het mobiliteitsplan. Het gevolg daarvan is dat het aantal benodigde parkeerplaatsen voor supporters onderschat werd. Gemeenteraadslid Andries Neirynck: “Om een nieuw stadion te realiseren is een doortastend mobiliteitsplan onontbeerlijk. Met Groen hebben we altijd gezegd dat er rekening moest gehouden worden met de bezwaren van de buurtbewoners. Daarom pleit ik opnieuw voor meer collectief vervoer én een grote randparking aan Kinepolis”, aldus Raf Reuse.

