Er zijn geen alternatieve locaties voor Brugse voetbalstadions meer

Met de start van het openbaar onderzoek gaat een nieuwe fase van de twee Brugse stadiondossiers in: Club Brugge op de Jan Breydelsite en Cercle Brugge langs de Blankenbergse Steenweg. Wat is er gewijzigd en hebben ze kans op slagen?

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is gestart met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenbergse Steenweg. Dit plan moet (ten vroegste) in 2027 de weg vrijmaken voor extra bedrijventerreinen en een nieuw stadion voor Cercle Brugge.

Tot 8 maart kan iedereen opmerkingen indienen. Daarnaast loopt nog tot en met 3 februari het openbaar onderzoek voor de gewijzigde stadionplannen van Club Brugge.

Cercle Brugge: de startnota van het provinciebestuur vertrekt vanuit een nieuwe ‘behoeftenberekening’. De Brugse regio heeft nood aan 38,1 hectare extra industrieterreinen. Op vraag van de Stad Brugge wordt ook voorzien in een stadion met 10.000 zitjes en tien oefenvelden voor Cercle: ofwel ter hoogte van de rotonde rechtover B-park, ofwel dichter bij de recreatieruimte van de Sint-Pietersplas.

Wat is er gewijzigd in de plannen? Het verschil zit volgens gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu op enkele essentiële punten: “Het gaat niet meer om een geïsoleerd stadion. Er wordt maximaal ingezet op gedeeld ruimtegebruik, met de bedrijfs- en recreatieve activiteiten in de buurt.”

“Er wordt minder open ruimte aangesneden, omdat het een kleinschalig voetbalstadion is en er minder parking (2.500 in plaats van 7.200 plaatsen) nodig is. Er moet ook minder oppervlakte voor het voetbalgebeuren aangesneden worden: 16 à 20 hectare in plaats van 50 hectare. De optie waarin enkel een stadion wordt voorzien zonder oefenvelden wordt nog opengehouden.”

Randparkings

Club Brugge: ook Club Brugge heeft zijn stadionplannen op de Jan Breydelsite in Sint-Andries gewijzigd. Er werd rekening met de opmerkingen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de vergunning schrapte. De Stad Brugge wijzigde de parkeerverordening, Club Brugge verfijnde zijn mobiliteitsplan.

Zo worden er randparkings voor 7.000 wagens voorzien, van waar supporters met combitickets per shuttlebus naar het stadion gevoerd zullen worden. Aan het nieuwe stadion komen er parkings voor 3.600 auto’s, 110 bussen én 4.400 fietsen. Er wordt een vlottere doorstroming van de lijnbussen beloofd, zodat supporters maximaal van het openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Ja! Erik Ver Eecke van de vzw Groen wil eerst de provinciale plannen inkijken, maar Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur wijst erop dat de natuurverenigingen zich principieel zullen verzetten tegen de aantasting van de groene, open ruimte rondom Brugge. “Er wordt beweerd dat er tekort is aan industriegronden, maar de Zeebrugse haven is één grote parking. Indien de autobedrijven meerlagige parkings bouwen, komt er veel bedrijfsruimte vrij in de haven.”

Blauwe zone

Toon Van Moerbeke en enkele andere bewoners van Sint-Andries zullen opnieuw bezwaar indienen. Zij vrezen voor schade aan hun huizen en geloven niet dat Clubs systeem met combitickets zal werken. Ze eisen dat Brugge nu al een blauwe zone invoert in Sint-Andries om het wildparkeren in de buurt van Jan Breydel te bestrijden.

Neen! Uit de startnota van de provincie blijkt dat er acht locaties onderzocht werden. De volgende alternatieven werden niet weerhouden: Kanaaleiland (te duur, bouwkundige problematiek, veiligheid), stationsomgeving (andere projecten zijn er al vergund), Lappersfortpark (slechte ontsluiting), Kinepolis (te beperkte ruimte), Stockvelde/Wilgenbroeken (waterproblemen) en Chartreuse (watergevoeligheid).

Nulalternatief

Opmerkelijk: de startnota van de provincie West-Vlaanderen vermeldt dat het nog steeds tot de mogelijkheid behoort dat de Vereniging niet verhuist en ook in de toekomst blijft spelen op Jan Breydel. In het plan-MER fungeert daarom Olympia als referentiesituatie/nulalternatief. Dat staat los van het feit of het spelen in de toekomst zal gebeuren in het Jan Breydelstadion, (tijdelijk) in het nieuwe stadion van Club of in een nieuw te bouwen stadion voor Cercle op Olympia.

Een extra troef voor de Blankenbergse Steenweg is het Beleidsplan Ruimte Brugge, dat de gemeenteraad in december goedkeurde. Daarin staat het stadsbestuur de open ruimte wil beschermen en slechts op drie plaatsen nog extra bedrijventerreinen toelaat: de Blankenbersge Steenweg, de Spie en de Chartreuse. Cercle wil niet al zijn eieren in de korf van de Blankenbergse Steenweg leggen.

Woordvoerder Louis-Philippe Depondt: “Zolang het onderzoek naar de beste inplanting niet is afgerond en er geen definitieve beslissing is, sluiten wij geen andere opties uit.”

Mobiliteitsplan

Clubs plannen voor een groter stadion staan en vallen met het mobiliteitsplan. Kunnen combitickets, randparkings en een blauwe zone in Sint-Andries minder hinder voor de buurt garanderen?

Dé vraag is of de opposanten nog juridische argumenten vinden om de twee dossiers tegen te houden. Het argument dat de alternatieven niet onderzocht werden, kan niet meer gebruikt worden.