Amper vijftig buurtbewoners dagen op voor infovergadering over nieuw Clubstadion: “Komt er fonds voor schade aan onze huizen?”

Vijftig buurtbewoners van de Jan Breydelsite in Sint-Andries daagden donderdagavond op voor de informatievergadering die de Stad Brugge en het Vlaams Departement Omgeving belegden in het BMCC. Er waren 500 bewonersbrieven verstuurd met een uitnodiging om te luisteren naar de gewijzigde plannen die Club Brugge voor de bouw van een nieuw stadion indiende.

Uiterlijk op 19 juni – kort na de verkiezingen – moet de uittredende Vlaamse Regering zich uitspreken over de omgevingsvergunningsaanvraag die Club Brugge ingediend heeft. De kans is groot dat Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir en haar collega’s groen licht geven. Dat deden ze eerder al, maar zeventien buurtbewoners trokken met succes naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Goodwill

Inmiddels heeft Club Brugge zijn plannen verfijnd. Donderdagavond liet Blauw-Zwart een bataljon aan architecten en experten aanrukken om de opgedaagde buurtbewoners te overtuigen van zijn goodwill. Projectleider Alexander Vandervennet, de rechterhand van Clubvoorzitter Bart Verhaeghe, vatte het zo samen: “We willen echt samenleven met de buurt, het nieuwe stadion zal voor veel minder hinder zorgen door de mobiliteitsmaatregelen. Er zal ook minder lichtpollutie en minder geluidshinder zijn.

Zo zal het stadion er binnen uitzien. © Club Brugge

Nog tot 5 februari kunnen buurtbewoners bezwaar indienen tegen de plannen. De gewijzigde wetgeving verplicht Vlaanderen en de Stad Brugge om tijdens het openbaar onderzoek een informatievergadering te beleggen. Wat is er dan veranderd in vergelijking met de eerdere plannen die door de Raad voor Vergunningsbetwistingen geschrapt werden?

Parkeerverordening

In eerste instantie heeft de Stad Brugge haar parkeerverordening gewijzigd, omdat een strikte interpretatie van het vroegere reglement Club Brugge verplichtte om voldoende parkeerplaatsen voor alle supporters op de site te voorzien. Een onmogelijke opdracht voor 40.000 toeschouwers. Ten tweede oordeelde de Raad dat Club het aantal supporters dat per auto naar de matchen komt onderschat had.

Wie de afgesproken mobiliteitskeuze niet respecteert, krijgt geen toegang tot stadion

Club Brugge herschreef zijn huiswerk en berekende dat er op basis van gemiddeld 2,3 inzittenden per auto nood is aan maximaal 5920 parkeerplaatsen op tien afstandsparkings, van waar de supporters per shuttlebusjes naar het stadion zullen getransporteerd worden. “We zijn daarop voorzien. In totaal zijn er zelfs bijna 8.000 plaatsen op die randparkings, zodat we wat kunnen schuiven als er andere evenementen zijn in Brugge”, luidt het.

Combitickets

De grote vrees van sommige buurtbewoners is dat het systeem van combitickets niet sluitend zal zijn en dat voetbalsupporters toch zullen wildparkeren in de buurt van het Jan Breydelstadion. “Klopt niet. Er zal een dubbele controle zijn. Wie zich niet houdt aan de vooraf afgesproken mobiliteitskeuze, zal het stadion niet binnen kunnen. Er bestaan digitale tools om dit te controleren”, stelt Alexander Vandervennet.

Een luchtbeeld van het stadionplan in Sint-Andries. © Club Brugge

Concreet zullen de voetbalsupporters bij de aanschaf van hun jaarabonnement moeten aangeven op welke manier ze naar het stadion komen. Club berekende dat 700 buurtbewoners te voet zullen komen. In het stadion worden 4400 overdekte fietsenstallingen met lockers voor regenkledij voorzien. Uit simulaties blijkt dat 2800 fans met de bus naar Sint-Andries zullen komen.

Afstandsparkings

Voor de VIPS zijn er op de site 3.000 dure parkeerplaatsen. De 5920 parkeerplaatsen zijn verdeeld over de volgende tien afstandsparkings: ‘t Zand en Station, AZ Sint-Jan, Waggelwater, B-park, B-parking NMBS, CNH Zedelgem, Koestraat, Bombardier, O’Forty Oostkamp en Sportcomplex Xaverianen. Club bevestigt dat met alle eigenaars van de parkings al huurcontracten zijn afgesloten. Stewards zullen ter plekke instaan voor de controle van de combitickets en de begeleiding naar de shuttlebusjes.

Op de site zelf is plaats voor 110 bussen voor Clubsupporters en 25 bussen voor de fans van de bezoekende ploegen. Ook de invoering van een blauwe zone in Sint-Andries moet wildparkeren verhinderen. Club Brugge stelt dat de licht- en de geluidshinder zal beperkt zijn: de oefenterreinen voor de jeugd verhuizen naar Westkapelle en Roeselare, in de plaats komt er een stadspark.

Geen logo’s

In de nieuwe plannen zijn zelfs de logo’s van Club op het geveltextiel verwijderd. Het dak krijgt een deuk, waardoor het 8 meter lager wordt aan de kant van de Doornstraat en Lange Molenstraat. Er wordt gewerkte met LED-lichten die enkel naar het veld gericht worden. In het park zullen drie vijvers gegraven worden, die voor recuperatie van hemelwater zorgen. Dat zal gebruikt worden voor de toiletten in het stadion en om de grasmat te besproeien.

Jean-Marie De Plancke: “Liever voetbaltempel dan appartementen”

Als groene buffer voor de woningen worden 800 bomen geplant. Op niet wedstrijddagen zal het publieke stadspark met 1891 lang loopparcours, mini-pitches en kinderspeeltuin niet toegankelijk zijn voor auto’s.

Politie

Volstaan al die maatregelen om de buurt gunstig te stemmen? Buurtbewoners hebben tot 3 februari de tijd om bezwaar aan te tekenen. Buurtbewoner Andries Neirynck zegt: “Veel zal afhangen van de visie van de Brugse lokale politie, die advies moet geven over de veiligheid en de mobiliteit. De politie had kritiek op de vorige plannen.”

Jean-Marie De Plancke vindt het een heel mooi project: “Ik woon in de Doornstraat, meer hinder dan er nu al is, kan er met het nieuw stadion niet komen. Integendeel! Liever een mooie voetbaltempel met stadspark dan de site verkavelen en vol steken met torenhoge appartementen.”

Het nieuwe stadion: in de nieuwe plannen verdwijnt het logo van Club. © Club Brugge

“Het is jammer dat alleen de tegenstanders aan bod komen in de media. Ik ben van plan om mijn buren eens te bevragen op het komende wijkfeest. Het enige minpunt is dat de parkings voor de VIP’s aan de kant van de Lange Molenstraat gelegen zijn. Die mensen zullen nog met wat extra verkeer geconfronteerd worden. Al vermoed ik dat er door het systeem met timeslots er geen files zullen zijn.”

Schadefonds

“Is er al een fonds voor de schade aan onze huizen”, vroeg een andere buurtbewoner. Toon van Moerbeke eiste dat de stad Brugge de buurt nu al verkeersarm maakt.

Andries Neirynck: “Veel zal afhangen van het mobiliteitsadvies van de politie”

Ook de stad Brugge moet nog advies geven over de aanvraag van Club Brugge. Verwacht wordt dat dit dossier eind februari tijdens de gemeenteraad behandeld wordt. Indien de Vlaamse Regering midden juni zijn fiat geeft, hebben tegenstanders 45 dagen de tijd om bezwaar in te dienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Club Brugge vertrouwt erop dat zijn plannen voldoende antwoorden bieden op de eerdere kritiek van de Raad en dus die juridische test zullen doorstaan.

Anderhalf jaar bouwen

De bouwfase zelf zal anderhalf jaar duren. Wat betekent dat er ten vroegste in 2026 in een nieuw stadion kan gevoetbald worden. Indien er bezwaren bij de Raad zijn, zelfs pas in 2027. Pas als de nieuwe tempel klaar is, wordt het oude, door betonrot geteisterde Jan Breydelstadion afgebroken. De werf zal voor wat hinder zorgen, er moet 250 dagen bemaald worden…