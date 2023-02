Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt vergunning voor nieuw stadion Club Brugge

Slecht nieuws voor Club Brugge: de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de omgevingsvergunning voor een nieuw voetbalstadion op de site van het huidige Jan Breydelstadion in Sint-Andries vernietigd. Minister van Omgeving Zuhal Demir betreurt de beslissing.

De Vlaamse Regering had op 6 oktober 2021 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw en uitbating van een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite in de Brugse deelgemeente Sint-Andries. Het nieuwe stadion zou plaats kunnen bieden aan maximaal 40.116 suppoters. Er was ook ruimte voorzien voor een fanshop en een markthal. Het park rond het nieuwe stadion zou heraangelegd worden als publiek toegankelijk park.

Omwonenden stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning aan te vechten. Die heeft nu beslist om het beroep in te willigen en de vergunning te vernietigen. De Raad haalt daar twee redenen voor aan.

Parking en mobiliteit

“De vergunning miskent volgens de Raad de bouwverordening van de stad Brugge”, klinkt het in het arrest. “Die verordening vereist dat de parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost. De Vlaamse Regering oordeelt volgens de Raad onterecht dat het project die verplichting ook kan inwilligen aan de hand van een aantal afstandsparkings. Die afstandsparkings bevestigen net dat de parkeerplaatsen niet volledig op het eigen terrein worden opgericht.”

“Daarnaast stelt de Raad nog vast dat de verzoekende partijen het mobiliteitsplan van de nv Club Brugge Development ernstig in vraag hebben gesteld. Enkele fundamentele uitgangspunten van het mobiliteitsplan botsten daarbij op kritische bedenkingen. De Vlaamse Regering heeft die kritiek van de verzoekende partijen onvoldoende betrokken in haar besluitvorming.”

Demir: “Oplossing zoeken”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) betreurt de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zij gaf destijds samen met mede-bevoegd minister van Economie Hilde Crevits (destijds) het groen licht voor de bouw van een gloednieuw stadion ter vervanging van het Jan Breydelstadion. “Het project is erg belangrijk voor de Club én bij uitbreiding gans sportief Vlaanderen”, klinkt het.

“We analyseren de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwisting en gaan zo snel mogelijk iedereen rond de tafel brengen. We blijven immers vastberaden een oplossing uit te werken voor Club Brugge. Aangezien een van de vernietigingsgronden van de Raad een strijdigheid is met een lokale verordening van het stadsbestuur van Brugge, zal ook de stad Brugge daarin volledig betrokken worden. Zij lijken op eerste zicht een doorslaggevende rol te hebben”, zegt Demir.