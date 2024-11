Vooruit en Team Blankenberge betreuren communicatie rond coalitiegesprekken: “Dit doet ons vertrouwen niet toenemen”

Vooruit betreurt de recente communicatie van N-VA omtrent de coalitiegesprekken in Blankenberge. Die gaan volgens de partij te weinig over inhoud en te veel over wat er zich in het verleden heeft afgespeeld.

“De voorbije weken was Vooruit dagelijks constructief in de weer en aan het werk. Oude wonden openrijten stond niet op ons programma, diepgaande gesprekken over inhoud echter wel. Echter is het initiatiefrecht nog niet aan ons geweest, dus wij bepaalden het programma niet”, zegt Patrick De Meulenaere.

Geen nuttige gesprekken

Bovendien bemoeilijkt het ‘aan elkaar blijven klikken van N-VA en CD&V nà de verkiezingen’ volgens Vooruit ook de gesprekken. “Wij zullen ons de komende weken blijven constructief opstellen, in het belang van elke Blankenbergenaar, op voorwaarde dat de gesprekken paritair plaatsvinden. Wij werden in twee weken tijd twee keer uitgenodigd, en geen enkele keer ging het over inhoud voor onze stad en het welzijn van onze inwoners. Het eerste gesprek ging over een verdeling van bevoegdheden, het tweede over het verleden. Wij zijn dan ook in eerste instantie zeer verbaasd in de pers te moeten lezen dat wij niet over inhoud zouden willen spreken. In de tweede week initiatiefrecht van N-VA waren wij zélf de vragende partij hiervoor, dit na eerst een uur en een kwartier te bakkeleien over het verleden zonder dat wij daarom hadden gevraagd. Indien we niet constructief waren geweest, dan waren we meteen vertrokken uit dat tweede gesprek. We waren er immers niet op voorbereid dat die vergadering over het verleden zou gaan in plaats van over de nu zo belangrijke inhoud, die voor ons voor alle duidelijkheid primeert”, zegt De Meulenaere.

“We lezen daarnaast ook dat we niet tevreden zouden zijn over de verdeling van de bevoegdheden en of mandaten, echter hebben wij dit onderwerp meteen geparkeerd omdat wij wilden dat het eerst en vooral over inhoud en het welzijn en de portemonnee van de Blankenbergenaars zou gaan. Vooruit staat voor positieve politiek, de verdeling van eventuele posten is wat ons betreft dan ook pas voor in de laatste fase van de gesprekken. Wij krijgen nu echter signalen die ons vertrouwen niet doen toenemen. Wij wensen om ongebonden, eerlijke, transparante en paritaire gesprekken te voeren, met de nadruk op paritair. Vooruit draagt een eerlijk overleg hoog in het vaandel. In alle vrijheid kunnen spreken en vertrouwen opbouwen, is voor ons cruciaal”, klinkt het.

Chaos vermijden

Ook Team Blankenberge vindt dat het tijd wordt om naar de kiezers te luisteren en stelt voor om alle partijen opnieuw rond tafel te brengen, zónder de lijsttrekkers. “Naar aanleiding van het overgaan van het initiatiefrecht naar CD&V-Plus hebben wij maandagavond een tussentijdse stand van zaken opgenomen en gesteld dat er nu echt wel nagels met koppen geslagen moeten worden. Allerhande verklaringen in de pers dragen niet bij aan een klimaat van vertrouwen, maar laat dat nu wel net nodig zijn om de toekomst van onze stad veilig te stellen. Verwijzingen naar persoonlijke verhoudingen, vetes uit het verleden, het zogenaamd niet willen ingaan op inhoud door anderen; het draagt allemaal bijzonder weinig bij”, reageert burgemeester Björn Prasse in een schriftelijke mededeling.

Hij roept alle partijen op ‘zich constructief en inhoudelijk te presenteren’. “Als praktische belemmeringen en oude vetes te veel van de essentie doen afwijken, moeten onze nieuwkomers maar eerst een ontmijningsoperatie ondernemen. Wij stellen voor om alle partijen opnieuw rond tafel te brengen zónder de lijsttrekkers. Elke partij spreekt alles intern door, de inhoud van wat er tot nu toe op tafel lag, is bij allen bekend. Zij kunnen onbevangen aan tafel gaan en hopelijk een basis van vertrouwen leggen tussen de partijen. De lijsttrekkers kunnen dan bij gesprek twee – of drie als dat nodig blijkt – terug inpikken, maar we moeten alles doen om een stemming en de potentiële chaos die daaruit volgt te vermijden. De stilstand en het geldverlies die dat zou kunnen veroorzaken, wil niemand. Het verleden, ego’s of dominante figuren moeten in het belang van de stad dan maar even opzij”, aldus Prasse.

Hij vindt ook dat Team Blankenberge vanaf dag één constructief naar compromissen zocht in de belangrijkste sleuteldossiers. “De Blankenbergenaar heeft in zo goed als even grote getallen gestemd voor Team Blankenberge als N-VA en in zo goed als even grote getallen voor CD&V-Plus als voor Vooruit. Niemand kan het eigen grote gelijk claimen. Laten we met het budget van de stad voor ogen op zoek gaan naar compromissen waarbij niemand het gezicht moet verliezen. Er resten ons nog een goeie twee weken.”