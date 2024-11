Maand na de verkiezingen nog altijd geen witte rook in Blankenberge: initiatiefrecht gaat nu naar CD&VPlus

Van witte rook is er op vandaag nog altijd geen sprake in Blankenberge: de gesprekken rond de coalitievorming lijken er muurvast te zitten.

“De gesprekken van de afgelopen weken hebben wel een en ander duidelijk gemaakt”, zegt Daphné Dumery (N-VA) die de afgelopen twee weken het initiatiefrecht had. “Enerzijds heeft er zich in Blankenberge de afgelopen tien jaar heel wat afgespeeld op politiek vlak, en uit de gesprekken is gebleken dat er heel wat wonden zijn geslagen. We kunnen echter niet blíjven in het verleden leven, het wordt tijd om dit allemaal achter ons te laten. Er moet, in het belang van onze stad, naar de toekomst gekeken worden.”

Anderzijds bleek volgens Dumery ook dat er inhoudelijk heel wat obstakels zijn. “Wij blijven vasthouden aan de integrale uitvoering van het plan voor de Grote Markt zoals dat er uitzag in 2021, en aan een MER-studie voor de zone RUP10 (de site van het oude Noordzeebad en omgeving, red.). Dit zijn twee dossiers die gewoonweg onder de noemer behoorlijk bestuur vallen: iets anders doen, betekent voor heel wat inwoners jarenlange miserie. We hadden gesprekken met beide partijen, waarbij we met de lijsttrekker van Vooruit apart gesproken hebben. Enkele thema’s kwamen aan bod, een bevoegdheidsverdeling met daarin de rechtstreeks link naar Brussel ligt op tafel. We denken dat dit onze stad het best kan dienen. Ook hoe onze stad financieel terug gezond te maken, werd besproken. Echter, bereidheid vanwege Vooruit om met de drie partijen en diepgaande gesprekken te voeren is er nog niet. We doen een oproep naar hen om toch rond tafel te komen”, klinkt het.

Met Team Blankenberge was er volgens Dumery wel bereidheid om met drie partijen te praten over de coalitievorming. “Maar het koppig vasthouden aan een ondergrondse parking onder de Grote Markt is daar een eerste knelpunt. Hun te dominante houding die we zagen in het korte gesprek, was voor ons echt geen goede start. Wegens ‘praktische belemmeringen’ konden de andere thema’s zelfs niet aan bod komen”, aldus nog Daphné Dumery. Voor het initiatiefrecht afloopt – om middernacht – staan er geen gesprekken meer gepland. En dus gaat het initiatiefrecht in de nacht van dinsdag op woensdag over op Sandy Buysschaert (CD&V).