Vijf van de zes rechtstreeks verkozen leden van N-VA+Trots nemen mandaat niet op in Lendelede

‘CD&V Lendelede 2030’ won overtuigend de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde net geen 50 procent van de stemmen maar wel 17 zetels, 1 meer dan bij de verkiezingen van 2018. Ondanks de opkomst van meer partijen dan vroeger bleef naast CD&V alleen N-VA+Trots overeind met zes zetels.

De verkiezingsstrijd was hard. Trots op Lendlee en N-VA smolten samen tot N-VA+Trots en haalden schepen Bernard Fonteyne binnen. Vlaams Belang begon met een eigen afdeling, eerst met Jo Vansteenkiste als lijsttrekker, tot hij in ongenade viel bij het provinciaal bestuur van zijn partij en moest opstappen. Sofie Cleve nam toen over.

Jo begon op zijn beurt met een eigen lokale partij: met de naam (of getal) 8860, het postnummer van Lendelede maar ook exact het aantal voorkeurstemmen dat hij voor Vlaams Belang bij de federale verkiezingen haalde.

Alsof er in het ‘kleine’ Lendelede al niet genoegd politieke partijen waren, startten Jeroen Vandewaetere en Vicky Devreese (die voor Trots op Lendelede in de vorige raad zat en eerst nog mee opkwam met N-VA+Trots) met JOOW. Zeg maar mensen van Groen en Vooruit. En toch slaagden al die partijen er niet in om de CD&V-meerderheid te breken.

Vreugde en ontgoocheling

Bij CD&V Lendelede 2030 waren ze in de wolken, de andere partijen waren op zijn minst ontgoocheld. Bij N-VA+Trots zo erg dat van de zes rechtstreeks verkozen gemeenteraadsleden er vijf hun mandaat niet opnemen, omdat ze de kans willen geven aan andere en soms jongere kandidaten.

Alleen Francis Bonte houdt vol en wordt fractievoorzitter van vijf nieuwelingen die niet rechtstreeks verkozen waren: Martin D’Haene, Mieke Frere, Kenny Beels en Emilie Bekaert die in de plaats van Delphine Martin komt, die aanvankelijk in de raad zou zetelen voor N-VA+Trots, maar nu haar mandaat toch niet opnam. Ook Heidi Demets en Geneviève Mézières van N-VA+Trots verzaken aan hun mandaat.

Nieuwe schepen

De enige nieuwe schepen is Pieter-Jan Delbeke, consulent bij de Boerenbond. Hij neemt de plaats in van Bernard Fonteyne.

Kersvers schepen Pieter-Jan Delbeke met zijn echtgenote Jolien Callewaert en moeder Marie-Jeanne Hanssens. © foto Frank

Marie-Janne Hanssens en Jolien Callewaert zijn respectievelijk de mama en de echtgenote van kersvers schepen Pieter-Jan Delbeke. Voor beiden was de installatie van de gemeenteraad een heel bijzondere avond. “Toen Pieter-Jan op 13 oktober verkozen werd voor CD&V Lendelede 2030 was ik al heel fier”, zegt Marie-Jeanne.

“Maar toen ik hoorde dat hij schepen zou worden, was ik nog trotser. Maar tegelijk ook erg ontroerd omdat zijn papa dat niet meer kan meemaken. Echtgenote Jolien is uiteraard ook in de wolken met ‘haar’ schepen. Of haar man niet meer uithuizig zal zijn als vroeger? “Nee, dat is nu in zijn functie als consulent Klimaat en Technologie bij de Boerenbond ook al zo en dat stoort me niet. Dat altijd ‘bezig zijn’ zit in zijn karakter.”

Burgemeesterssjerp

Bruno Vanoverbeke blijft voorzitter van de gemeenteraad en Carine Dewaele mocht donderdagavond al voor de derde keer de burgemeesterssjerp omgorden.

Fractievoorzitter van CD&V Nico Parmentier hoopte op een goede samenwerking de komende zes jaar en Francis Bonte van N-VA+Trots wil vooral de opwaardering van de functie als gemeenteraadslid.

Bernard Fonteyne neemt zijn zetel niet meer op Halfweg het jaar keken de lokale partijen al uit naar de verkiezingen 13 oktober. Begin september maakten N-VA en Trots op Lendlee bekend dat ze samen naar de verkiezingen zouden trekken onder de naam N-VA+Trots. En met schepen Bernard Fonteyne op de tweede plaats. Bernard stapte toen uit de CD&V en verloor zijn bevoegdheden. Hij was de vierde verkozene op de N-VA+Trots-lijst, maar neemt net als Gudrun Debrabandere, Marnick Vandenbroucke, Kurt Vansteenkiste, Koen Vervaeke, Heidi Demets, Geneviève Mézières, Delphine Martin en Katrien Debrabandere en Nils Van Synghel zijn mandaat niet op. Tine Desmet van CD&V+Trots geraakte niet verkozen. Bij CD&V Lendelede 2030 komen naast Pieter-Jan Delbeke ook Nik Messely (was eerder al schepen) en Ann Malysse in de raad. CD&V stuurt voor deze legislatuur elf verkozenen naar de gemeenteraad: Carine Dewaele, Daan Mostaert, Rudy Rommens, Pieter-Jan Delbeke, Rita Lammertyn, Nik Messely, Bruno Vanoverbeke, Nico Parmentier, Jan Viaene, Liese Decroubele en Ann Malysse. Voor N-VA + Trots zetelen Kevin Verhoyen, Francis Bonte, Martin D’Haene, Mieke Frère, Kenny Beels én Emilie Bekaert. Carine Dewaele is burgemeester en de schepenen in volgorde zijn Daan Mostaert, Rudy Rommens en Pieter-Jan Delbeke. Rita Lammertyn is voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) en wordt toegevoegd als vierde schepen. Leden van het BCSD zijn verder Yorick Depaepe, Tine Desmet, Kim Mondy en Kevin Vangheluwe voor CD&V, Katrien Debrabandere en Nils Van Synghel voor N-VA+Trots.

