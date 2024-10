Pieter-Jan Delbeke enige nieuwkomer in het schepencollege van Lendelede

Pieter-Jan Delbeke is voor ‘CD&V Lendelede 2030’ de enige nieuweling in het schepencollege voor de komende legislatuur. Daan Mostaert, Rudy Rommens en Rita Lammertyn blijven nog zes jaar schepen met dezelfde bevoegdheden en stemmenkanon Carine Dewaele blijft uiteraard burgemeester.

Bekijk hier nog eens de verkiezingsuitslag in Lendelede

“Met ‘CD&V Lendelede 2030’ kijken we terug op een heel intense periode, maandenlang voorbereiden, een verhaal schrijven, een groep smeden en mensen ontmoeten”, zegt Carine Dewaele. “Het was voor ons allen een boeiende, maar ook slopende campagne en we trokken dagelijks met ons team de baan op om met onze inwoners te spreken. En het heeft geloond. De Lendeledenaar heeft ons met 11 van de 17 zetels opnieuw het mandaat voor de komende zes jaar gegeven. Conform het initiatiefrecht dat ons toekwam, werkten we de laatste twee weken in alle luwte aan de samenstelling van een nieuw schepencollege.”

Carine Dewaele wordt voor de derde keer burgemeester. Daan Mostaert wordt eerste schepen met dezelfde bevoegdheden als in het huidig schepencollege en dat geldt ook voor derde schepen Rudy Rommens en vierde schepen Rita Lammertyn.

Pieter-Jan Delbeke

“Ik was bijzonder verrast over het mooie aantal voorkeurstemmen”, zegt de kersverse schepen Pieter-Jan Delbeke. “575 Lendeledenaren hebben het bolletje naast mijn naam gekleurd en gaven hiermee aan dat ik voor onze gemeente een meerwaarde kan betekenen. Ik ben zeker tevreden over de toegekende bevoegdheden landbouw, openbare werken, sport en recreatie, dierenwelzijn, verkeer en mobiliteit. Mijn affiniteit voor landbouw is groot omwille van mijn opleiding als industrieel ingenieur landbouw en mijn beroepsactiviteiten als consulent klimaat en technologie bij de Boerenbond en als landbouwer in bijberoep. Ook Openbare Werken ligt mij omdat ik iemand van de praktijk ben die graag de baan zal op gaan om te kijken waar zaken kunnen aangepakt worden. De vele faciliteiten qua sport en recreatie wil ik graag verder vorm geven én verkeer en mobiliteit wil ik blijven verbeteren. Met veel goesting en een gezonde portie ambitie zal ik mij de komende zes jaar inzetten.”