Team 8600 en Actie! bereiken geen bestuursakkoord waardoor Vlaams Belang aan zet komt

Maandag was de laatste dag dat Team 8600 het initiatiefrecht had om tot een akkoord te komen met Actie! Die deadline werd niet gehaald. “Wij staan alvast klaar om ons initiatiefrecht op te nemen”, onderlijnt Marc Riviere (Vlaams Belang) die een dubbel gevoel heeft over hoe de onderhandelingen lopen.

De Diksmuidse gemeenteraad telt 25 zetels. Op verkiezingszondag hebben de inwoners de politieke kaarten moeilijk gelegd. Actie!, een lijst met N-VA, Vooruit, Idee Diksmuide en onafhankelijken, heeft met 12 zetels net niet de absolute meerderheid. Team 8600 heeft 10 zetels en Vlaams Belang 3. Na twee weken initiatiefrecht door Actie!, kwam Team 8600 aan zet. Slagen beide partijen er niet in om tot een akkoord te komen, dan is Vlaams Belang vanaf morgen aan zet.

“We zullen het initiatiefrecht opnemen”, benadrukt Marc Riviere (Vlaams Belang). “Vanavond zitten we met ons bestuur samen om de strategie te bepalen. Ik blik met gemengde gevoelens terug op het verloop van de onderhandelingen. We kregen noch van Team 8600 noch van Actie! een telefoontje. Nochtans kunnen we met onze partij een sleutelrol spelen, want met onze drie zetels kunnen we een absolute meerderheid creëren voor beide partijen. Nu willen twee politieke kampen met elkaar in zee gaan, terwijl ze jaren lijnrecht tegenover elkaar stonden. Hoe zal die samenwerking verlopen? We zijn alvast bereid om mee te besturen. Wanneer het vandaag niet tot een akkoord komt tussen de grootste partijen, dan bellen wij ze morgen alvast alle twee op om na te gaan wat mogelijk is.”

Faire verdeling

Team 8600 liet eerder al weten niet met Vlaams Belang te willen samenwerken omdat dit de deuren van de hogere overheden zou dichthouden. Ook Actie! kijkt niet richting die partij. “Wellicht komt het vandaag niet tot een akkoord met Actie!, maar er zit wel beweging in de onderhandelingen. Vanavond verstuur ik een officiële persmededeling. Drie schepenen voor Team 8600 en de burgemeester en twee schepenen voor Actie! lijken me een faire verdeling. Over de rol van de gemeenteraadsvoorzitter is nog niets beslist.” Als die mandatenverdeling een feit zou zijn en de partijen verdelen de schepenfuncties op basis van het aantal voorkeurstemmen, dan zou Koen Coupillie burgemeester zijn en voor zijn partij Actie! Mieke Bailleul-Vanrobaeys en Kurt Vanlerberghe schepenen. De drie schepenen van Team 8600 zouden dan Lies Laridon of haar dochter Herlinde Rollez zijn en ook Greet Colaert-Dever en Marc De Keyrel.

Koen Coupillie (Actie!) reageert voorzichtig: “Over de inhoud van de onderhandelingen zeg ik niets. Ik hoop dat er vandaag nog ‘iets’ gebeurt. Bij het naderen van de deadline kan er soms meer. Anders is vanaf morgen Vlaams Belang aan zet en verliezen we twee weken. In die periode kunnen we nog steeds onderhandelen met Team 8600, maar pas na twee weken kunnen we officieel een coalitie vormen.”

In een officieel persbericht reageert Lies Laridon (Team 8600) zo: “Team 8600 heeft de afgelopen weken intensief overleg gevoerd om te werken aan een stabiel en sterk bestuur voor Diksmuide. Hoewel er nog geen definitief bestuursakkoord is bereikt, blijft onze partij hoopvol en vastberaden om een coalitie te vormen die de toekomst van Diksmuide ondersteunt. De gesprekken met Koen Coupillie en Actie! zijn constructief en tonen aan dat we inhoudelijk op veel vlakken op dezelfde lijn zitten. We blijven openstaan voor een verdere samenwerking. We willen een eerlijk, stabiel en daadkrachtig bestuur vormen. We staan klaar om onze verantwoordelijkheid op te nemen.” (GUS)