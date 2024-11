Coalitievorming in Diksmuide blijft moeilijk of net niet? “Nochtans veel raakpunten”

Als een van de weinige gemeenten in de regio is er in Diksmuide nog steeds geen coalitie gevormd. Huidig burgemeester Lies Laridon (Team8600) heeft nog een kleine week het initiatiefrecht, maar vond nog geen akkoord met Koen Coupillie (Actie!). “Voor ons is het niet zo moeilijk, er zijn veel raakpunten, maar Actie! moet zelf overeenkomen”, zegt Laridon. “En toch moet iedereen toegevingen doen”, reageert Coupillie.

De verkiezingsuitslag op 13 oktober in Diksmuide was tegelijk simpel als ingewikkeld. Team8600 van huidig burgemeester Lies Laridon haalde tien zetels, Actie!, de grote kartellijst van kandidaat-burgemeester Koen Coupillie haalde twaalf zetels binnen en Vlaams Belang drie. Niemand wil met Vlaams Belang werken en dus zijn de twee grote partijen aangewezen op elkaar. Wie met wie moet onderhandelen is dus simpel. Maar de gesprekken zelf blijken ingewikkeld te zijn.

Eerlijke verdeling schepen

Actie! kreeg als eerste het initiatiefrecht, maar slaagde er niet in een coalitie te vormen. Nu is Team8600 ook al een week aan zet. De gesprekspartner blijft dezelfde, maar opnieuw vlot het niet. “Nochtans is het voor ons niet zo moeilijk”, zegt Lies Laridon. “Wie het initiatiefrecht heeft speelt weinig rol want we praten met elkaar. We onderhandelen vooral over inhoud. Onze programmapunten lopen niet echt ver uiteen. Wij zetten bijvoorbeeld meer in op landbouw en zijn over het enkele kleinere zaken oneens. Zoals de aanpassing van de snelheid op gewestwegen, of het belang van gemeenschapswachten, die wij willen versterken. Wij leggen Actie! een duidelijke en naar onze mening eerlijke verdeling van het aantal schepen voor: zij leveren de burgemeester en twee schepen, wij leveren drie schepen. Maar Actie! moet eerst zelf overeenkomen. In tegenstelling tot wat velen denken kan ik volgens het decreet niet opnieuw de burgemeester worden. Onze situatie is anders dan in Veurne, waar de grootste partij niet in de coalitie zit.”

Elkaar iets gunnen

Koen Coupillie van Actie! erkent dat de onderhandelingen nog steeds lopen. “Het is constructief en we blijven praten, ook al duurt het misschien nog even”, zegt hij. “Het is kwestie van inhoudelijk over een aantal zaken te spreken en elkaar iets te gunnen. Wij vragen ook toegevingen aan de andere partij en dat is niet altijd een makkelijke oefening. Maar we werken aan een duurzame oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Alles verloopt in een correcte houding.”

Vlaams Belang

Stel dat beide partijen er ook nu niet in slagen een coalitie te vormen, dan gaat het initiatiefrecht vanaf volgende week woensdag naar Vlaams Belang. Her en der valt echter al te horen dat zij dit recht niet zullen opnemen, aangezien toch niemand met hen in zee wil. Dan lijkt Vlaams Belang als enige partij in Diksmuide veroordeeld tot de oppositie. (JH)