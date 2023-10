Gemeenteraad Damme keurt verlenging noodopvancentrum in Sijsele goed

In de Damse gemeenteraad werd donderdag – meerderheid tegen oppositie – beslist om op vraag van de regering het noodopvangcentrum op de kazernesite in Sijsele een half jaar langer dan eerst voorzien, dus tot eind juni 2024, open te houden. “Maar op de vraag om de capaciteit weer op te schalen gaan we niet in”, verduidelijkt burgemeester Joachim Coens.

Op de gemeenteraad van eind september kwam de vraag van de federale regering om het noodopvangcentrum een half jaar langer open te houden al ter sprake. Oppositiefracties N-VA en en de Damse belangen lieten toen duidelijk verstaan geen enkele vorm van verlengingen te willen goedkeuren.

Beslissingsmacht

En tijdens de recentste gemeenteraad, van gisteren donderdag 26 oktober, kwam het item ook effectief ter stemming. Stad Damme heeft nu beslissingsmacht aangezien ze de kazernesite, samen met WVI, eerder dit jaar heeft gekocht van vorige eigenaar Defensie.

Het voorstel van het college van burgemeester en schepenen was om in te gaan met de gevraagde verlenging tot eind 2024. “Zoals eerder al gezegd is bij navraag gebleken dat de drie potentiële ontwikkelaars voor de site en ook de WVI geen bezwaren hebben tegen zo’n verlenging met een half jaar”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+).

Maandelijkse afbouw

“Maar op de vraag om de capaciteit opnieuw op te schalen naar 470 asielaanvragers gaan we niet in. Het huidige, reeds afgebouwde, aantal asielaanvragers van 299 mag behouden worden tot eind 2023, waarna elke maand gemiddeld 50 plaatsen worden afgebouwd zodat het centrum kan gesloten worden tegen juli 2024.”

Absolute meerderheidsfractie CD&V+ keurde het voorstel goed maar zoals verwacht stemde de vijfkoppige oppositie van N-VA en de Damse belangen tegen.