Defensie niet langer eigenaar van kazernesite in Sijsele, weg voor ‘Wijk van de Toekomst’ ligt nu open

De verkoop van de oude legerkazerne in Sijsele van Defensie aan de West-Vlaamse Intercommunale en voor een deel ook aan Stad Damme is eindelijk een feit. “We hebben lang naar deze stap uitgekeken en kunnen nu voluit gaan voor de realisatie van de Wijk van de Toekomst”, zegt burgemeester Joachim Coens.

Dams burgemeester Joachim Coens (CD&V) zal bijzonder tevreden zijn dat hij eindelijk een duidelijk antwoord kan geven op de vraag van gemeenteraadslid Jos Millecam (oppositiefractie N-VA) over wanneer de verkoop van de kazernesite nu eindelijk rond zal zijn, want die is nu een feit. Op 7 november werd de verkoopakte van minnelijke onteigening verleden tussen het Ministerie van Defensie en WVI. De aankoopprijs bedroeg 7 miljoen euro, verminderd met de kosten van de bodemsanering. Defensie blijft integraal instaan voor alle kosten van de vervuiling op het terrein. Stad Damme wordt voor 16,9 procent mede-eigenaar van het totale project en betaalt hiervoor 1,3 miljoen euro aan WVI.

Wijk van de Toekomst

“We hebben lang naar deze stap uitgekeken en zijn dan ook erg tevreden dat het project een nieuwe fase ingaat”, zegt burgemeester Joachim Coens. “We danken ook de WVI om de ambitie te delen en voluit te gaan voor de realisatie van de Wijk van de Toekomst.”

De Wijk van de Toekomst, een wel erg ambitieuze benaming, is dus een project voor een geheel nieuw dorpsdeel in Sijsele, met ruimte voor zowel bewoning, ontspanning als commerciële ontwikkeling en bedrijvigheid. Er zou alvast heel wat interesse zijn van ondernemers om er hun bedrijf te vestigen. Wat de ontspanning betreft, wordt er gedacht aan sport- en spelactiviteiten en ook jeugdlogies.

Voor de bewoning zou het gaan om hedendaagse woonvormen met een doordacht gebruik van energie en mobiliteit op de site. Eerdere stappen in dit proces waren de gedeeltelijke herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in 2017, de opmaak van het RUP Reconversie kazerne Sijsele in 2018 en de uitwerking van het ruimtelijk ontwikkelingsconcept ‘Kwartier 51, Wijk van de Toekomst’ in 2019. En op 19 mei van dit jaar keurde de gemeenteraad de overeenkomst met WVI goed voor haar deelneming aan de gebiedsontwikkeling via een publiek-private samenwerking.

Kandidaat-ontwikkelaar

“Het stadsbestuur en de WVI zijn nu met het oog op de reconversie in overleg met alle gebruikers op de site; dus ook met het Rode Kruis dat er nu nog een opvangcentrum voor asielzoekers exploiteert”, zegt burgemeester Coens. “De voorbereiding van de procedure om een kandidaat-ontwikkelaar voor de site te vinden, de private partner dus binnen de publiek-private samenwerking, is volop bezig en de bedoeling is dat deze partner eind 2023 gekend is.”