Oppositie kant zich tegen verlengd gebruik van kazerne Sijsele als opvangcentrum asielzoekers: “Gemaakte afspraken respecteren”

De oppositiepartijen N-VA en Damse Belangen kanten zich tegen een verlengd gebruik van de kazerne in Sijsele als opvangcentrum voor asielzoekers. Zo bleek op de Damse gemeenteraad waar de vraag van de regering om de kazernesite een half jaar langer – dus tot en met juni 2024 – te mogen gebruiken hiervoor, besproken werd. “Niets tegen die mensen, maar we willen de gemaakte afspraken respecteren of er komt nooit een einde aan”, zegt raadslid Caroline Debbaut (Damse Belangen)

Het Damse stadsbestuur kreeg van de federale overheid de vraag om een tijdelijke verlening van het noodopvangcentrum voor vluchtelingen op de kazernesite in Sijsele toe te staan.

Verlenging termijn en uitbreiding capaciteit

Het Rode Kruis Vlaanderen organiseert op de site als sinds april 2020 noodopvang. Volgens de lopende overeenkomst zouden de activiteiten van het centrum uitdoven tegen 31 december, omdat het stadsbestuur – dat sinds enkele maanden samen met WVI eigenaar is van de site – werk wil maken van de ontwikkeling tot ‘Wijk van de Toekomst’. Maar nu vraagt de regering dus om de overeenkomst te verlengen tot en met juni 2024.

Méér nog: er wordt ook gevraagd om de capaciteit – die de voorbije maanden stelselmatig werd afgebouwd in functie van de stopzetting tegen het einde van het jaar – terug op te schalen naar een bezetting van meer dan vierhonderd personen.

De kwestie werd als mededeling met mogelijkheid tot debat door burgemeester Joachim Coens (CD&V+) donderdagavond voorgelegd aan de gemeenteraad. Hij verwoordde zelf eerst het standpunt van het college. “Wij hebben de mogelijkheid van een verlenging afgetoetst bij de drie kandidaat-ontwikkelaars voor de ‘Wijk van de Toekomst’ in de lopende PPS-procedure. Geen enkele van de ontwikkelaars maakt echter bezwaar en geeft aan dat een verlegd verblijf tot 30 juni 2024 niet storend is naar de ontwikkeling van de site toe”, aldus Coens. “In dat opzicht is het voor ons dan ook geen probleem om die beperkte verlenging toe te staan. Waar het college evenwel niet kan mee akkoord gaan, is met een nieuwe opschaling. Dit zou de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur aantasten, maar ook een te grote impact hebben op de draagkracht van onze administratie en de lokale gemeenschap. Dus, samengevat, een tijdelijke verlenging op de huidige capaciteit van zo’n driehonderd personen kan voor ons, maar een uitbreiding van de capaciteit niet.”

Oppositie is tegen

Oppositiefracties Damse Belangen en N-VA bleken minder toegeeflijk en zien geen enkele verlenging zitten, dus ook niet met beperkte capaciteit. “Wij hebben als lokale gemeenschap toch al ons deel gedaan, zeker als je ook de vorige aanwezigheid van vluchtelingen hier in de jaren 2015 en 2016 in herinnering gebracht”, zei N-VA-gemeenteraadslid Jos Millecam. “En wij als N-VA hebben ons daar ook altijd positief in opgesteld, maar nu moeten we de gemaakte afspraken laten nakomen.”

Daar sloot ook N-VA-fractieleider Jan Van Meirhaeghe, die in een breder kader wees op de problematiek van al te grote migratiestromen, zich bij aan. Ook Caroline Debbaut en Kelly De Sutter van Damse Belangen liet duidelijk verstaan een verlenging onder geen enkel beding te zien zitten. “Niets tegen die mensen die er verblijven, maar we willen de eerder gemaakte afspraken nu laten respecteren of er komt nooit een einde aan”, klonk het. Ze wezen ook op problemen met hygiëne op de site, waar zelfs ongedierte zou gespot zijn. Een duidelijk geëmotioneerde en boze schepen van sociale zaken Filip Babylon (CD&V+) liet weten teleurgesteld te zijn in de houding van de oppositie. “We hebben de mogelijkheid en de ruimte om mensen in nood te helpen en de kandidaat-ontwikkelaars voor de site zeggen er geen graten in te zien. Waarom zouden we ons dan negatief moeten opstellen”, klonk het.

Het item zal opnieuw geagendeerd worden op de gemeenteraad van oktober, waarbij er dus ook over gestemd zal worden.