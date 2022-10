Audit naar Francesco Vanderjeugd afgerond: minister Somers zet Staden onder verscherpt toezicht

Het forensisch onderzoek dat Audit Vlaanderen voerde naar de verdachte vastgoeddeals die burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) sloot, is afgerond. Hoewel de burgemeester op sociale media volhoudt dat hij ‘steeds juridisch en deontologisch correct’ gehandeld heeft, zegt het rapport iets anders. Uit diverse betrouwbare bronnen blijkt dat de burgemeester zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging. Eerder raakte bekend dat ook het forensisch onderzoek naar de handelingen van de burgemeester van Moorslede is afgerond.

Onze krant bracht vorig jaar het nieuws naar boven dat Francesco Vanderjeugd in zijn eigen gemeente twee verdachte vastgoedtransacties had gesloten en dat hij daarbij mogelijk gebruik had gemaakt van de voorkennis die hij als burgemeester – tevens bevoegd voor ruimtelijke ordening – kon hebben. De burgemeester ontkende dat in alle toonaarden en trok fel van leer tegen de publicatie.

Na het verschijnen van het artikel startten zowel het parket van West-Vlaanderen als Audit Vlaanderen een onderzoek op. Het onderzoek van het parket, geleid door een ervaren magistraat in Ieper, is nog steeds lopende. Het onderzoek van Audit Vlaanderen is nu afgerond. Het document werd afgelopen week doorgestuurd naar alle leden van de gemeenteraad en zal besproken worden op een geheime zitting op 27 oktober.

Belangenvermenging

Op sociale media kondigt burgemeester Francesco Vanderjeugd donderdag zelf aan dat de audit afgerond is. “Ook nu blijf ik herhalen dat ik steeds juridisch en deontologisch correct heb gehandeld en heb alle vertrouwen in de goede afloop”, schrijft de burgervader. Uit diverse betrouwbare bronnen heeft onze redactie echter een andere lezing van het document vernomen. In beide verdachte vastgoeddossiers zou de burgemeester zich in een staat van belangenvermenging bevonden hebben, zo schrijven de auditeurs.

De audit heeft ondertussen ook bevoegd Vlaams minister Bart Somers (Open VLD) van Binnenlands Bestuur bereikt. Hij zal gouverneur Carl Decaluwé de opdracht geven om Francesco Vanderjeugd uit te nodigen voor een persoonlijk gesprek. “Dit is de start van een traject van verscherpt toezicht waarbij de gouverneur periodiek nagaat of het bestuur gevolg geeft aan de aanbevelingen uit de audit”, klinkt het.

Stappen

Oppositiepartij N-VA wacht ondertussen de gemeenteraad af. “Nu wil ik eerst het rapport zelf doornemen en zien welke vaststellingen en/of aanwijzingen er blijken. Door dit rapport, samen met de bevindingen van het gevoerde beleid van het college, maar in het bijzonder de benadering van de burgemeester in bepaald dossiers zal ik me een oordeel kunnen vormen en in overleg met mijn bestuur/fractie passende stappen voorstellen”, zegt gemeenteraadslid Jan Depla.