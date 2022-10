Professor Herwig Reynaert over audits in Moorslede en Staden: “Burgemeesters moeten nú alle kaarten op tafel leggen”

Het forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen in Moorslede en Staden stelt in beide gevallen dat de burgemeester in kwestie zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging. De twee gemeentebesturen zijn door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) onder verscherpt toezicht geplaatst. “Nu mag er in Staden en Moorslede niets meer fout lopen”, zegt Herwig Reynaert, professor Politieke Wetenschappen aan UGent.

Zowel Moorsleedse Ward Vergote (Visie) als zijn Stadense collega Francesco Vanderjeugd (Open VLD) hebben zich volgens het rapport van Audit Vlaanderen mogelijk in staat van belangenvermenging geplaatst.

Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) stelt beide gemeenten onder verscherpt toezicht en gouverneur Carl Decaluwé heeft in het dossier-Moorslede de opdracht gegeven om zowel bevoegd schepen voor ruimtelijke ordening Sherley Beernaert als burgemeester Ward Vergote uit te nodigen voor een gesprek.

Niet ongeschonden

Herwig Reynaert, professor Politieke Wetenschappen aan UGent en afkomstig van Torhout, beschouwt dit als slecht nieuws voor de twee West-Vlaamse burgemeesters. “Als blijkt dat er effectief sprake is van belangenvermenging, kan dat erg negatieve gevolgen hebben”, stelt hij. “Minister Somers roept verscherpt toezicht in, er mag de komende maanden dus absoluut niks fout lopen. Een misstap, op welk vlak dan ook, kan erg nefast zijn.”

Ongeschonden ziet Herwig Reynaert Vanderjeugd en Vergote niet uit dit verhaal komen. “De oppositie in Moorslede vraagt aan de burgemeester om een stap opzij te zetten, maar dat is ook de rol van de oppositie in een dergelijk verhaal.”

“In Moorslede is bovendien een coalitie van Vergotes partij Visie met Sterk aan zet. De situatie is dus veel brozer dan in Staden, waar Francesco Vanderjeugds Open VLD de absolute meerderheid in handen heeft.”

“Hoe dan ook adviseer ik de twee burgemeester om zo snel mogelijk helder te communiceren. Leg alle kaarten op tafel, hou niks verborgen. Dat zijn ze aan de lokale mandatarissen én hun bevolking verschuldigd.”

Cruciaal kantelpunt

Of dit verhaal een rol zal spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024, is volgens Herwig Reynaert nog onduidelijk. “Veel hangt af van de uiteindelijke conclusie. Als blijkt dat ze uiteindelijk tóch recht in hun schoenen staan, zal dit dossier snel dood en begraven zijn. Is er wél iets aan de hand, dan kan de kiezer dat in het stemhokje meenemen. Dat klopt.”

Herwig Reynaert beschouwt het huidige momentum als een cruciaal kantelpunt. “Treed naar buiten, vertel alles. En indien nodig: sla een mea culpa.”