Oppositie reageert op audit over burgemeester: “Zet een stap opzij”

Moorslede Het vernietigende rapport van Audit Vlaanderen over burgemeester Ward Vergote (VISIE) zorgt ook binnen de gemeenteraad voor scherpe reacties. Coalitiepartner STERK laat (nog) niet in de kaarten kijken, oppositiepartijen N-VA en PRO zijn duidelijk: “burgemeester, zet een stap opzij!”.

Nog geen jaar nadat deze krant aan het licht bracht hoe burgemeester Ward Vergote zich mogelijk schuldig maakte aan belangenvermenging, komt Audit Vlaanderen in een forensische doorlichting tot dezelfde conclusie. Alle gemeenteraadsleden hebben de audit ondertussen ontvangen, via e-mail en beveiligd met een encryptiecode zodat het document niet kan doorgestuurd worden zonder daarvan sporen na te laten. Volgende week donderdag staat de audit ter bespreking geagendeerd als laatste punt op de gemeenteraad, in geheime zitting.

Diplomatisch

De strikte oproep tot geheimhouding maakt duidelijk dat het dossier bijzonder gevoelig ligt. Niet alleen bij burgemeester Ward Vergote zelf, maar ook bij coalitiepartner STERK. “Over de inhoud van de audit kan ik tot na de gemeenteraad niets zeggen”, zegt eerste schepen Sherley Beernaert. Haar partij STERK vormt samen met VISIE van Ward Vergote de meerderheid. Of de coalitie stand zal houden na de conclusies van Audit Vlaanderen wil Beernaert niet verduidelijken. “Wij zijn destijds in een coalitie gegaan met de bedoeling om de gemeente goed te besturen. We willen Moorslede dus nu ook niet in onbestuurbaarheid achterlaten. Of burgemeester Vergote een stap opzij moet zetten? Daar spreek ik me niet over uit. Ik weet alleen dat wij met onze drie schepenen Moorslede verder goed willen besturen”, klinkt het diplomatisch. Klein detail: bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was Sherley Beernaert de absolute stemmenkampioen. Met 1.189 klopte ze burgemeester Ward Vergote, die er 1.165 haalde. “Maar ik ga deze affaire niet aanwenden om de sjerp binnen te halen”, verzekert Beernaert.

Stap opzij

Voor oppositiepartijen N-VA en PRO is het zonneklaar: burgemeester Vergote moet een stap opzij zetten. “Zonder al te veel in te gaan op de inhoud van de audit, kan ik mij toch niet inbeelden dat men dit zomaar naast zich neer zal leggen”, zegt fractieleidster Veerle Demeulenaere van N-VA. “Wij hebben in december al gevraagd aan de burgemeester om tijdelijk een stap opzij te zetten. Hij wou dat toen niet doen. Wij herhalen onze oproep nu: zet een stap opzij. Minstens tijdelijk, tot alle onderzoeken afgerond zijn”, klinkt het. Ook fractieleider Ward Gillis van PRO zit op die lijn. “Het ziet er niet fraai uit voor de burgemeester, al ga ik niet ingaan op de inhoud van de audit. Het is evenwel duidelijk dat zijn positie niet langer houdbaar is en hij best de eer aan zichzelf houdt”, zegt Gillis. De derde Moorsleedse oppositiepartij, Groep a, is voorzichtiger en laat bij monde van fractieleider Sigrid Verhaeghe weten niet te willen reageren. “Wij hebben geheimhoudingsplicht. Ook over de politieke gevolgen van deze audit kan ik niets zeggen”, klinkt het.