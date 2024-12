Beslissing is gevallen: Hertelling van stemmen in Wingene na beslissing Raad voor Verkiezingsbetwistingen

Vroeger dan verwacht besliste de Raad voor Verkiezingsbetwistingen in een tussenarrest, dat alle uitgebrachte voorkeurstemmen in Wingene en Ruiselede op de lijst van CD&V-RKD moeten herteld worden. Sterker nog: de volledige hertelling moet gebeuren op maandag 9 december. Aan de lijst van het oppositiekartel N-VA -Respect-Burg Bl. verandert er niets. Dus ook de zetelverdeling blijft onveranderd.

Uit de fijnmazige, gedetailleerde stemresultaten per gemeente van het Agentschap Binnenlands Bestuur bleek enkele weken geleden, dat een foutief aantal doorgegeven stembiljetten gegroepeerd zat in het Wingens telbureau 003. Zo bleek het aantal voorkeurstemmen in bureau 003 voor onder meer Lieven Huys en Brecht Warnez opvallend lager dan in de twee andere Wingense telbureaus. In telbureau 001 haalt Brecht Warnez 708 stemmen en Lieven Huys 432 stemmen. In telbureau 002 is dat respectievelijk 661 en 476. In telbureau 003 wordt dat plots respectievelijk slechts 266 en 163. voorkeurstemmen. Dat is niet eens de helft van de andere bureaus! Uit een eigen CD&V-RKD-analyse moest dan blijken, dat 735 stembiljetten niet werden meegenomen.

Hoogdringendheid

Daarop vroeg CD&V-RKD zelf een volledige hertelling aan bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die raad boog zich op woensdag 4 december over het dossier. Een officiële beslissing werd pas op woensdag 11 december verwacht, maar blijkbaar toonde de Raad begrip voor de hoogdringendheid van de zaak. De raad besliste zelfs, dat de volledige hertelling van de CD&V-RKD-stemmen reeds moet gebeuren op maandag 9 december. Pas daarna zal het resultaat definitief zijn.

Verrassingen

Het ziet er dus naar uit, dat er dan toch sneller dan verwacht klaarheid zal komen in de precieze stemresultaten van Wingene en Ruiselede. Dit tot opluchting van heel wat al dan niet verkozen raadsleden en schepenen, die nu al weken in onzekerheid leven over wie al dan niet burgemeester of schepen wordt. Aan de zetelverdeling zelf zal niets meer veranderen, maar tussen bepaalde kandidaat-schepenen is er niet zoveel verschil. Ook tussen huidig burgemeester Lieven Huys en schepen Brecht Warnez is er slechts een verschil van amper 143 stemmen. De ontbrekende stembiljetten kunnen dus nog voor verrassende verschuivingen zorgen.