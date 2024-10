735 stembiljetten in Wingene niet meegeteld in eindresultaat: partij CD&V-RKD vraagt hertelling voorkeurstemmen

Een donderslag bij heldere hemel: bij controle en inzage van de voorkeurstemmen bij CD&V-RKD in de gemeente Wingene, is gebleken dat er een ernstige administratieve fout gebeurde bij het noteren van het telresultaat in een proces-verbaal. Hierdoor zijn de voorkeurstemmen van liefst 735 stembiljetten van CD&V-RKD-kiezers uit de deelgemeente Wingene niet meegeteld in het eindresultaat. “Vreselijk zo vlak vóór de fusie.”

“We beschikken over een speciale werkgroep, die de kiesresultaten analyseert”, reageert Geert Dedecker, voorzitter van CD&V. “Daaruit merkten we opvallend afwijkende telresultaten in twee stembussen in Wingene Centrum. Het gaat om 735 voorkeurstemmen, dat is zo’n 10 procent van onze kiezers. Uit wat we voorlopig kunnen opmaken, gaat het hier om een ernstige administratieve slordigheid en niet om kwaad opzet.”

Verschuivingen?

Naar verluidt zijn er geen gevolgen voor de zetelverdeling, maar wellicht wel voor de nieuwe lijst van verkozen gemeenteraadsleden en de samenstelling van het schepencollege. Het is immers een feit, dat het verschil tussen sommige raadsleden én potentiële schepenen soms slechts een handvol voorkeurstemmen is. Dat er dus toch nog verschuivingen kunnen volgen bij de aanstelling van raadsleden en/of schepenen is dus niet uitgesloten. Uit respect voor de stem van de kiezer, vragen de kandidaten van de lijst CD&V-RKD nu een volledige hertelling van de voorkeurstemmen in alle telbureaus. Hiertoe zal een verzoekschrift ingediend worden bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

“Zo’n 10% van onze kiezers zijn niet meegeteld” – Geert Dedecker, voorzitter van CD&V

Uit de aanvankelijke resultaten van 13 oktober zijn voor CD&V-RKD de volgende 19 kandidaten als raadslid verkozen: Lieven Huys, Brecht Warnez, Ann Mesure, Jens Danneels, Tom Braet, Sandra Ketels, Greet De Roo, Sandy Quintyn, Stefaan Verhelle, Hendrik Verkest, Dirk De Meyere, Yves Bracke, Katrien Delodder, Quinten Dedecker, Linda Wyckstandt, Michiel Van Robaeys, Jelle Rutsaert, Jasna Vanoverschelde en Kjenta Willems. Volgens de eerste resultaten haalde CD&V-RKD 67% van de stemmen.

“Vreselijke situatie”

Het nieuwe 9-koppige schepencollege zou voorlopig bestaan uit burgemeester Lieven Huys en schepenen Brecht Warnez, Ann Mesure, Jens Danneels, Tom Breat, Sandra Ketels, Stefaan Verhelle, Greet De Roo en Linda Wyckstandt. Vermits de bevestiging van de definitieve kiesresultaten wel enkele weken op zich kan laten wachten, zitten ze bij CD&V Wingene bijzonder verveeld met de hele situatie. “Pal voor de fusie-operatie vanaf 1 januari 2025 is dit gewoon vreselijk”, klonk het in de wandelgangen.