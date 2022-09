Napoleon liet er in 1803 twee vaasjes achter. Winston Churchill kwam er na de Tweede Wereldoorlog lunchen en de Chinese president Xi Jinping genoot er acht jaar geleden nog kostelijk van een biertje uit de streek.

Het Gouverneurshuis in Brugge kent een rijke geschiedenis, uitgebreid beschreven in het gelijknamige boek van Björn Crul en Roeland Van Den Driessche. Vandaag mag er een bladzijde toegevoegd worden.

De fraaie ambtswoning van Carl Decaluwé wordt het decor van een ongezien politiek charmeoffensief. Maar liefst 25 West-Vlaamse burgemeesters mogen er op de koffie bij de Vlaams minister-president Jan Jambon en zijn ministers Hilde Crevits, Zuhal Demir, Bart Somers en Ben Weyts.

Dat is meer dan opvallend, want als burgemeesters iets willen gedaan krijgen voor hun gemeente, dan moeten ze al eens ‘naar Brussel’. Vandaag komt Brussel massaal naar ‘de verborgen parel in Brugge’, zoals de gouverneur het zelf omschrijft. Op de Franse stoelen en zitbanken die dateren van eind 18de eeuw zullen ze debatteren over de toekomst. Ze gaan het hebben over… Ventilus.

Hoe Jambon water en vuur zal verzoenen, is maar de vraag

De hoogspanningslijn die windenergie aan land moet brengen, zorgt hier al jaren voor een storm van protest. Het nog exact te bepalen traject moet van de kust naar Avelgem, dwars door onze provincie. Vooral in de regio tussen Zedelgem en Ardooie – waar nu nog geen hoogspanningsmasten staan – is het aantal verzetsacties bijna niet te tellen.

Bovengronds of ondergronds, daar gaat het over. De Vlaamse regering wil de nieuwe lijn in de lucht, de burgemeesters en al zeker hun kiezers willen dat de stroom onder de grond gaat. Hoe Napoleon dit had opgelost, kunnen we ons wel inbeelden. Hoe Jambon water en vuur zal verzoenen, is maar de vraag.

De zenuwen zijn gespannen, dat mocht blijken na een uitgebreide belronde van deze krant. Het belang is ook niet min. Dit land zit in een gigantische energiecrisis en heeft een Ventilus nodig. De Vlaamse regering moet vandaag eindelijk stappen zetten in dit dossier… of anders wordt Brugge misschien wel Waterloo.

