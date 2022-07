Vive le vélo

Fietsers zijn een ramp voor de economie. Ze kopen geen auto’s en lenen er al zeker geen geld voor. Een fietser heeft ook geen autoverzekering nodig. Hij koopt geen benzine en gaat niet naar een garagist. Hij betaalt niet om te parkeren. Hij veroorzaakt geen grote ongevallen. Hij heeft geen nood aan autosnelwegen met zoveel mogelijk rijstroken. Fietsers worden ook niet obees. Ze hebben geen boodschap aan dure medicijnen. Ze gaan niet naar dokters of ziekenhuizen. Ze dragen helemaal niets bij aan de welvaart van het land. (En wandelaars zijn nóg erger. Die kopen zelfs geen fiets.)

De dertien zinnen hierboven zijn niet mijn mening. Het is mijn vrije vertaling van een tekst die de ronde doet op het internet. Het kreeg de welgemikte titel ‘De fiets zorgt voor de trage dood van onze planeet’. De auteur zou een zekere Emeric Sillo zijn en hij wil dat mensen goed nadenken voor ze kiezen tussen de fiets of fastfood. Want vettig eten is wél goed voor de economie. Elke nieuwe vestiging van gelijk welke hamburgerketen is op zijn minst goed voor 30 nieuwe jobs. Tien cardiologen, tien tandartsen en tien diëtisten…

En doen nadenken, dat doet het wel. Zeker op een dag waar je zelf nog eens op de fiets kruipt om naar het werk te gaan. De luxe van de wagen ingeruild voor de keiharde realiteit van de fietser. Die 25 kilometer tussen wonen en werken drukken ons nog eens met de neus op de feiten: veel ‘fietspaden’ zijn gewoon een levende schande. Brokken beton die gescheiden door een likje verf naast goedbollend asfalt liggen. Zo kan koning auto lekker bollen… veel te dicht naast de dokkerende coureur.

Er ligt al jaren een plan op tafel waarbij West-Vlaanderen

562 kilometer fietssnelwegen telt. Veilige, comfortabele paden die je goesting zouden moeten geven om vaker de fiets te pakken. Dat is niet alleen gezond, maar ook niet vervuilend én goedkoop. Wel… de ‘snelweg’ tussen mijn thuis en mijn job staat nu op de kaart aangeduid als ‘onbestaand’. Net zoals meer dan 271 kilometer van dat plan.

De minister van Mobiliteit liet onze redactie weten dat ze zal investeren en dat ze een ‘fietsreflex’ wil creëren. Dat is geen dag te vroeg. We moeten stoppen met kiezen voor fastfood en voluit gaan voor de fiets. Want vive le vélo, weet je wel.

