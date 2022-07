Aanleg van fietssnelwegen loopt echt niet op wieltjes, amper 9 kilometer op één jaar, 162 kilometer ‘onveilig’ of ‘onbestaand’

Van 282 naar 291. In één jaar tijd is er in onze provincie amper 9 kilometer fietssnelweg bijgekomen. En dat terwijl het er eigenlijk in totaal 562 zouden moeten zijn. “De Vlaamse regering gaat te traag”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters laat weten dat Vlaanderen dit jaar 9 miljoen euro zal investeren in ons fietsnetwerk.

In West-Vlaanderen is 562 kilometer van het bovenlokaal fietsnetwerk geselecteerd als fietssnelweg. Zo’n fietssnelweg moet een hoogwaardige uitrusting krijgen zodat fietsers veilig en comfortabel grote afstanden kunnen afleggen. Van het totale aantal kilometer fietssnelweg is op vandaag 291 kilometer veilig en conform. Dat is precies 9,6 kilometer meer dan in maart 2021.

Concreet werd het voorbije jaar de fietstunnel voor de F32 in Torhout afgewerkt, goed voor een afstand van 800 meter. Deze tunnel werd twee weken geleden opengesteld voor de fietsers. Langs de F372 Ieper-Langemark-Poelkapelle werd 8,3 kilometer fietssnelweg afgewerkt langs de Vrijbosroute.

In Gistel werd dan weer een omleiding op de F32 voorzien, goed voor een traject van 550 meter. Daarnaast zijn er nog trajecten waar de fietsinfrastructuur niet conform is (109 kilometer van het fietsnetwerk) en waar de fietsinfrastructuur onveilig of onbestaande is (162 kilometer).

Alles op alles

“Het klopt dat het traag gaat”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit). “Zo loopt voor de fietssnelweg F7 Kortrijk-Waregem een heel planologisch proces en dat vraagt zijn tijd. Ook het traject tussen Roeselare en Brugge zou wellicht sneller aangepakt kunnen worden mochten we over een pak meer middelen beschikken.”

“Aan dit tempo zullen we nog vele jaren aan de slag blijven en duurt het dus nog lang voor fietsers over een vlotte verbinding kunnen beschikken. Als provinciebestuur zijn onze financiële middelen eerder beperkt. We hebben het budget voor fietsinfrastructuur deze legislatuur verdubbeld van 20 naar 40 miljoen euro.”

“De Vlaamse minister van Mobiliteit beschikt over een budget van 300 miljoen euro per jaar. Dat zou eigenlijk nog een stuk meer moeten zijn. En het heeft geen zin dat wij als provinciebestuur aanbestedingsdossiers opmaken als er geen geld is om de plannen te realiseren.”

Waarom treedt de Vlaamse regering hier niet krachtiger op?

“Vanuit de provincie willen wij gerust manschappen leveren om de werken uit te voeren, want bij het agentschap Wegen & Verkeer en het departement Openbare Werken zit men in de Vlaamse besparingslogica en heeft men niet altijd de capaciteit om alles in gang te zetten.”

“Ik blijf het vreemd vinden dat Vlaanderen anno 2022 de aanleg van fietssnelwegen aan het toeval en de goodwill van lokale besturen overlaat. Waarom treedt de Vlaamse regering hier niet krachtiger op? Als Vlaanderen de fiets centraal wil plaatsen in het mobiliteitsbeleid, waarom zien we dat dan niet in het vrijmaken van middelen?”

“De fietssnelwegen zijn de kern van onze fietsinfrastructuur. Iedereen moet alles op alles zetten om die zo snel mogelijk te realiseren.”

Hogere versnelling

Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) kiest Vlaanderen resoluut voor de fiets. “We willen een fietsreflex creëren waarbij er spontaan bij elke verplaatsing aan de fiets wordt gedacht”, zegt minister Peeters.

“Willen we meer mensen aan het fietsen krijgen, dan moeten wij ervoor zorgen dat het veilig en comfortabel kan. Daar staan investeringen tegenover en daarom investeren we vanuit Vlaanderen 1,2 miljard euro in fietsinfrastructuur.”

“Het klopt dat je het misschien nog niet overal in het straatbeeld ziet, maar heel veel projecten zijn momenteel in voorbereiding voor uitvoering of zijn lopende op dit moment. Via het fietsfonds financieren wij de aanleg van fietsvoorzieningen die de gemeentegrenzen overstijgen.”

“De helft van deze projecten wordt door Vlaanderen betaald, de andere helft door de provincie, eventueel aangevuld met een bijdrage door de gemeente. Daarnaast voorzien we voor West-Vlaanderen dit jaar een budget van 9.482.000 euro voor fietssnelwegen die door het Agentschap Wegen en Verkeer of de Vlaamse Waterweg worden aangelegd. Met dat geld worden ook veilige oversteken via fietsbruggen en -tunnels gecreëerd.”