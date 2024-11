OPINIE – De wereld staat voor een gigantische uitdaging: tien coronacrisissen in het kwadraat

Asesino! Moordenaar! Koning Felipe kreeg ervan langs, zondag in het rampgebied bij Valencia. Daar hebben ze 445 liter regen in amper 24 uur moeten slikken. Het extreme noodweer zorgde voor een ongezien drama: meer dan 200 doden en nog honderden mensen vermist.

De getroffen inwoners vinden nu dat ze aan hun lot zijn overgelaten… en dat het staatshoofd dus bloed aan zijn handen heeft. Het bezoek van Felipe VI ontaardde zo door een bekogeling met modder, flessen en stokken.

Hoe anders was het met koning Filip, exact een jaar geleden? Ook onze vorst trok toen naar een getroffen gebied: de Westhoek. Aanhoudende regen zorgde voor enorme wateroverlast, maar hier vielen – gelukkig – geen slachtoffers. Onze vorst kreeg dus woorden van dank én applaus van een klasje op de markt van Diksmuide. In Woumen mocht Filip I zelfs terugkomen voor een hoeve-ijsje bij boerin Martine… Om maar te zeggen: het ene koninklijk bezoek is het andere niet.

“Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, maar nu beginnen meer en meer ogen open te gaan”

Het zijn wel twee voorbeelden van hoe overal ter wereld het klimaat voor ‘problemen’ zorgt. Of beter: voor grote miserie. Wetenschappers waarschuwen al jaren voor de gevolgen van de opwarming van de aarde, maar nu beginnen meer en meer ogen open te gaan. Die waterbommen zijn geen toeval meer, de weersomstandigheden worden vaker en vaker extremer, de dodentol hoger en hoger…

Maar hoe pakken we dit aan? Wachten op een wonderoplossing van wetenschappers? Feit is dat de wereld voor een gigantische uitdaging staat. Tien coronacrisissen in het kwadraat. De volgende generaties verdienen alvast dat dit aangepakt wordt… op alle niveaus, over de hele aardbol. Van noord naar zuid, van oost naar Westhoek.

En tot slot: er staat een nieuwe klimaattop voor de deur. De vorige keren bleef bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir dan gewoon thuis. Het is te hopen dat haar opvolgster Melissa Depraetere een ander signaal geeft en wél gaat. Alle beetjes helpen… zeker als ze uit West-Vlaanderen komen.