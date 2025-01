Dreigende verzakking langs de IJzer is vermoedelijk gevolg van wateroverlast: aannemer start met dringende herstellingswerken

Een aannemer is gestart met dringende herstellingswerken aan de oever van de IJzer ter hoogte van de Vaartdijk in Pollinkhove. Het wegdek en de vangrails langs de oever waren aan het wegzakken. De verzakking is vermoedelijk nog een gevolg van de hoge waterstanden tijdens de wateroverlast van november 2023.

De verzakking werd opgemerkt tijdens een oeverinspectie door de Vlaamse Waterweg. “De oeverversteviging bestaat uit betonplaten en een van die platen is gebroken”, zegt Geert Weymeis, woordvoerder van De Vlaamse Waterweg nv. “Daardoor begon de oever te verzakken en vertoonde het wegdek barsten. Om de stabiliteit te herstellen en verdere schade te voorkomen, zullen stalen damplaten worden aangebracht om de oever te verstevigen. Mocht dit niet gebeuren, dan bestaat het gevaar dat bijvoorbeeld een tractor plots wegzakt en in de IJzer belandt.”

Wateroverlast

De oeververzakking is vermoedelijk nog een gevolg van de hoge waterstanden in de IJzer tijdens de wateroverlast van november 2023. Die bereikten toen recordhoogtes. De tijdelijke herstelling over enkele tientallen meters langs de Vaartdijk is in afwachting van de structurele aanpak om de oevers langs de IJzer te herstellen.

Baggerwerken

Momenteel wordt ook gebaggerd in het Lo-kanaal zodat het water vanuit de IJzer via die weg sneller in zee kan worden geloosd. “Maar die werken staan volledig los van de werken aan de oevers”, geeft Geert Weymeis nog mee. “We hoeven niet te wachten tot de baggerwerken zijn afgelopen om herstellingswerken aan de oevers van de IJzer uit de voeren.”

Geen verkeer

Door de werken langs de Vaartdijk in Pollinkhove is er tussen de Zandfoortstraat en de Reningebrug geen verkeer mogelijk. Het verkeer kan omrijden via de Zandfoortstraat en de Groenedijkstraat. Langs het afgesloten stuk staan geen woningen. Verkeer tussen de Fintele en het kruispunt van de Vaartdijk met de Groenedijkstraat blijft mogelijk. De werken zullen normaal tot eind januari duren.