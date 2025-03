Zuidwestelijke omleidingsweg in Diksmuide wordt verhoogd om wateroverlast tegen te gaan

Binnenkort start het Agentschap Wegen en Verkeer met de verhoging van de zuidwestelijke omleidingsweg (N35f) in Diksmuide, die momenteel wordt aangelegd. Door de weg hoger aan te leggen, kan wateroverlast bij overvloedige regenval of overstroming van de IJzer in de toekomst vermeden worden.

Momenteel legt het Agentschap Wegen en Verkeer een omleidingsweg (N35f) aan ten zuidwesten van Diksmuide. In de huidige derde fase wordt er gewerkt tussen de Cardijnlaan en de Woumenweg. Voor deze derde fase werd een voorbelasting uitgevoerd. Met zo’n voorbelasting worden er hopen grond geplaatst, daar waar een nieuw stuk weg moet komen. Zo kan de grond, die nog onvoldoende draagkracht heeft, bouwrijp gemaakt worden. In de natte winter van 2023 in de Westhoek lagen deze hopen grond er nog. Als deze grond er niet had gelegen, dan zouden de omleidingsweg en het nabijgelegen industrieterrein Heernisse onder water gelopen zijn, en zou er veel bijkomende schade geweest zijn.

Taskforce ‘Weerbare Westhoek’

De taskforce ‘Weerbare Westhoek’, de provincie West-Vlaanderen en de stad Diksmuide vroegen Wegen en Verkeer daarom om de nieuwe zuidwestelijke omleidingsweg en het dubbelrichtingsfietspad 30 centimeter hoger aan te leggen dan eerst voorzien, tussen de rotonde op de Cardijnlaan en de aansluiting met de Woumenweg. Zo komen de nieuwe weg- en fietsverbindingen 5,7 meter boven zeeniveau te liggen en worden toekomstige overstromingen van de omleidingsweg en industrieterrein Heernisse voorkomen.

Omgevingsvergunning

Om de omleidingsweg te verhogen, was er een omgevingsvergunning nodig. Voor die omgevingsvergunning werd advies ingewonnen bij de stad Diksmuide, het Agentschap Natuur en Bos, de polder Bethoostersche Broecken, de Vlaamse Waterweg en Zuidijzerpolder. Hun advies was gunstig. Op 17 december 2024 werd de vergunning verleend. Er werden geen bezwaren ingediend waardoor de werken kunnen starten.

Ondergrond verzadigd

Momenteel speelt het aanhoudende natte weer de aannemer wel parten. De ondergrond is zodanig verzadigd met water dat de werken op het terrein nog niet meteen kunnen (her)opstarten. Van zodra het weer het toelaat, zullen de grondwerken beginnen om de omleidingsweg 30 centimeter hoger aan te leggen, over een afstand van zo’n 1,4 kilometer. Er zal tijdens de verhogingswerken geen hinder zijn voor het verkeer.

Ondertussen wordt ook de start van de volgende fase, fase 4a, voorbereid. In deze fase wordt de brug over de IJzer aangelegd. De aanbestedingsprocedure is hiervoor opgestart. Er is nog geen zicht op een startdatum voor deze werken. Deze fase zal weinig hinder veroorzaken.