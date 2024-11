Taskforce Weerbare Westhoek evalueert actieplan een jaar na watersnood

Een jaar na de watersnood in de Westhoek heeft de taskforce Weerbare Westhoek een stand van zaken opgemaakt. Van de 75 vooropgestelde acties op korte termijn zijn er al 7 afgerond en 59 zijn in uitvoering. “Deze acties zijn goed om de Westhoek voor te bereiden op een herhaling van de watersnood van eind 2023, maar we hebben ook een geïntegreerd en actiegericht meerjarenprogramma nodig om de Westhoek voor te bereiden op de klimaatscenario’s”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De Westhoek kreeg in november vorig jaar uitzonderlijk veel regen te slikken. Er was ook een verhoogde afvoer van regenwater via de waterlopen vanuit Frankrijk. Daardoor waren er heel wat overstromingen. De Vlaamse regering riep een taskforce in het leven om een actieplan op te stellen. Daarin stonden tal van maatregelen op korte en middellange termijn om de Westhoek weerbaarder te maken tegen watersnood. Er werden 75 acties op korte termijn geformuleerd waarvan de uitvoering samen op 80 miljoen euro werd geraamd.

“Uit de rapportering blijkt dat 59 van de 75 acties is op korte termijn in uitvoering zijn en er al 7 zijn afgerond”, zegt covoorzitter Krista Maes van de Taskforce. Sommige acties zijn zichtbaar op het terrein zoals de bagger-, oever- en dijkwerken of het aanleggen van nieuwe bufferbekkens, maar het gaat ook om studies, het bijsturen van beleid en regelgeving en het in kaart brengen van gegevens. Zo worden dronebeelden van de overstromingen sinds kort ontsloten op de website www.waterinfo.be en wordt kritieke infrastructuur in kaart gebracht. Een pompenplan moet bepalen waar de inzet ervan het meest efficiënt is bij watersnood.

“De maatregelen op korte termijn zijn goed om de Westhoek voor te bereiden op een herhaling van de watersnood van eind 2023”, zegt covoorzitter en provinciegouverneur Carl Decaluwé. “Maar de klimaatverandering vraagt om een geïntegreerd en actiegericht meerjarenprogramma dat garandeert dat de Westhoek wordt voorbereid op de klimaatscenario’s met een toenemende frequentie en intensiteit van extreme weersomstandigheden.” Hij verwijst daarbij ook naar het belang van samenwerking met Frankrijk.