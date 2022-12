Onze vrouw op het WK in Qatar: “Louis wil iets kopen in Knokke. Ik zei dat hij dan meteen onze bondscoach kan worden!”

Alyssa Saliou, de Oostendse FIFA-reporter op het WK, belt elke week met Frank Buyse over haar avonturen als vrouw in Qatar.

Zwijg er mij van. Eerst kon ik nog nipt bij Stefan, de Belgische perschef, een ticket kopen. Het ticket bleek 209 te kosten. Ik dacht 209 Qatari, zo’n 30 euro, maar het bleek om 209 euro te gaan. Tijdens de match had ik een interview met Jurriën Timber, een verdediger bij Nederland. Tijdens het gesprek zei hij plots: ‘Nou, België-Marokko: 2-0!’. Ik begon meteen ingetogen te juichen, ik zat tenslotte bij de Nederlanders. ‘Wel ferloren, hé’, zei hij. Het was meteen het einde van ons interview. ‘We zien elkaar wel terug’, zei ik nog.

Die Nederlanders spelen dan wel zaterdag de achtste finales tegen de VS, het is ook niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Oranje.

Die discussie over Xavi Simons vooral. Een Nederlandse fan zou 40 eurocent doneren per like op zijn tweet ‘Simons moet spelen’. Als ik Simons op training zie, begrijp ik hem wel. Hij speelt echt iedereen op een hoopje. Wij Belgen waren vol van Charles De Ketelaere, Yari Verschaeren… maar Simons is nog een ander niveau hoor. Bovendien draait Nederland niet zoals verwacht. Ze zullen zaterdag de eerste helft tegen de VS moeten overleven of ze liggen eruit, vrees ik. De VS voetbalt veel intenser. En als Oranje het zaterdag niet haalt, mag ik zondag al mijn valiezen pakken. Net als onze Duivels misschien. Ik heb contact met een paar spelers, de sfeer zit er écht niet goed. Maar ze hoeven geen ‘besties’ te zijn om samen goed te kunnen voetballen!

0-2 tegen Marokko. Mijn interview was meteen afgelopen

Maar wel nog alles kits tussen jou en Louis Van Gaal, toch?

Ja hoor, ik heb hem intussen al een paar keer geïnterviewd. Hij vertelde mij dat hij iets wil kopen in Knokke, niet ver van Oostende, waar ik woon. Ik zei hem ook: ‘België gaat binnenkort waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe bondscoach’. Hij lachte: ‘Oh ja?’ Toeme, ik zit hier misschien nog maar een paar dagen. Ik wil er nog het maximum uithalen.

Alyssa goes wild. Vertel eens wat over het nachtleven daar.

De discotheken vallen wel mee. Op het eerste zicht niet veel verschillend van bij ons, ook niet wat kledij betreft. Maar het is wat zoals met de hele organisatie van dit WK: de discotheken zien er net zoals de stadions piekfijn uit, maar de echte sfeer ontbreekt. Ik zag tijdens Nederland-Qatar lokale fans die hun uiterste best deden om te joelen en te juichen zoals ze dat bij ons doen, maar ze doen het op de verkeerde momenten: als de tegenstander aanvalt, juichen ze ook. En als de eigen ploeg aanvalt, fluiten ze de spelers uit. In de discotheken is de muziek redelijk flauw, de cocktails zijn onredelijk duur… Ik betaalde 30 of 40 euro voor een mojito met nauwelijks rum in. Het smaakte naar bruiswater met limoensap. Al moet ik dan weer zeggen dat de sfeer er heel amicaal is. Na de match zaten Argentijnse en Mexicaanse fans gewoon bij elkaar, wat lachen en plagen. Zeg, zit je momenteel ook in Oostende? Ik weet niet of ik hier nog lang zit, kan je George misschien wat water gaan geven?

George?

Mijn rode flamingoplant.