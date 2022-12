België-Kroatië 0-0, de Rode Duivels derde in groep F en vrijdagavond al op het vliegtuig naar huis. Vooraf was iedereen er het over eens: geen 1/8ste finales was een blamage voor de nummer 2 op de FIFA-ranking.

Voor de ‘Gouden Generatie’. Maar er was tegen de sterke Kroaten wél een sterke tweede helft en er was vooral de pech die Lukaku drie keer van een goal hield – bal op de paal, die toevallige deviatie net naast en hij had weinig andere keuze dan die plotse bal er met de buik proberen in te lopen. Tja… Wat moeten we daar nu van denken? Wat bondscoach Roberto Martinez na de match zei: ”We verlaten het tornooi met opgeheven hoofd.”? Neen, dan liever Doku achteraf: “Het lag aan de eerste twee matchen, dié waren slecht.” De eerste werd nog wel met heel veel geluk gewonnen, Marokko evenwel was schaamtelijk. Ja, in die match hebben ze het verbrod, niet tegen Kroatië, dat waren bij momenten eindelijk weer de Duivels zoals we ze kenden. Of niet helemaal in de eerste helft: plots geen Eden Hazard, al was hij ‘groeiende’, en geen Lukaku, al moést gescoord worden. Wel pocketspits Mertens die vinnigheid bracht en eindelijk ook Trossard. En toch weer ‘rem’ Witsel, deze keer met Dendoncker. Men kan niet zeggen dat de bondscoach niets probeerde. Alleen bleek na de rust dat hij toch had moeten beginnen met Lukaku, al kennen we de medische details niet. Want het was telkens weer Lukaku die dreigde. En vooral: dat hij Doku al veel eerder, in vorige matchen, had moeten brengen. Want in die laatste twintig van de match bracht de flankaanvaller plots wel de dynamiek, de flitsen, de dreiging die de Duivels al het hele tornooi misten.

Bedankt mister Martinez maar Doku is het levende bewijs dat het tijd is voor een nieuwe wind

Met opgeheven hoofd…? Tja, de blamage blijft. Er stond Martinez ongetwijfeld snoeiharde kritiek te wachten – zijn conservatieve aanpak, zijn positivisme, zijn wissels …. – maar hij was iedereen voor: een half uur na de match maakte Roberto Positivo bekend dat hij opstapt. Hij besefte ook wel dat het op was voor hem en zijn Gouden Generatie. Thanks mister Martinez, toch, we maakten mooie tijden mee. Er zullen nog wel een paar Duivels beseffen dat het mooi is geweest. Het is Martinez’ opvolger – Michel Preud’homme liet al weten niet afkerig te staan tegenover de job – om te proberen evengoed te doen. Maar dan met Faes, Theate, Onana, Doku, Openda, De Ketelaere, Verschaeren, Vanheusden … Het zal niet simpel zijn, we waren verwend. Maar er uit in de eerste ronde: al scheelde het maar een paar centimeter, de blamage blijft.