Leerlingen en leraren Sint-Lodewijkscollege Brugge supporteren massaal voor Rode Duivels

De grote eetzaal van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge zat donderdag om 16 uur eivol met leerlingen en leraren die voor geen geld ter wereld de wedstrijd Kroatië-België wilden missen. Ze hadden hun namiddagpauze met plezier opgeofferd om het beslissende duel op school te kunnen bekijken.

Tijdens de wedstrijd was de spanning te snijden, maar regelmatig weerklonk ook luid geschreeuw om de spelers aan te moedigen. De gemiste doelkansen voelden bij iedereen pijnlijk aan. In de zaal geurde het naar broodjes en hotdogs, maar tijdens de wedstrijd hadden alle aanwezigen enkel oog voor wat zich op het grote scherm afspeelde. Vooraan en achteraan in de zaal zaten verschillende leerlingen uitgedost in een originele outfit nagelbijtend De Bruyne & co aan te moedigen.

Naargelang de wedstrijd vorderde en de uitschakeling dreigde, werd de spanning voor velen haast ondraaglijk. Toen het eindsignaal van de scheidstrechter door de eetzaal galmde, was de sfeer eerder bedrukt. Velen zochten nu wel troost in een broodje met een lekkere Frankfurterworst. Daarna volgde nog een lange en eenzame weg huiswaarts. (PDC)