Onze vrouw op het WK in Qatar: “Een paar flitsen van Messi en Nederland mag straks naar huis”

De Oostendse FIFA-reporter op het WK, Alyssa Saliou, belt elke week met Frank Buyse over haar avonturen als vrouw in Qatar.

“Een serieuze kater, na het feestje dat we hielden na de zege van Nederland tegen de VS. Met mijn crew Samantha, Harry en Mark ben ik in een sportbar blijven hangen. Ik was nogal euforisch want ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat Nederland het zou halen tegen de VS. Ik was dolblij dat ik nog niet terug moest naar het koude Oostende. Een kater in de woestijn valt echt niet aan te raden! Het is niet alleen illegaal maar ook gewoon dodelijk. We hadden ‘s anderendaags een training van de FIFA, de rest van de pers had ook duidelijk last van een zonneslag, zeg maar.”

Oranje riskeert vandaag vrijdag ook een zonneslag. Ze spelen tegen Argentinië!

(vertederd) “Tegen Messiiii! Daar kijk ik echt naar uit. Al geloof ik niet dat Nederland veel kans maakt. Want eerlijk, ook tegen de VS waren ze niet goed. Maar wel heel efficiënt en slim. Ze lieten de bal aan de Amerikanen en die wisten niet goed wat ze ermee moesten doen. En ze wonnen met 3-1. Ik heb begrepen dat er nogal wat kritiek komt uit Nederland, van Marco van Basten en zo, maar daar trekken ze zich hier duidelijk niet veel van aan. Het is opmerkelijk hoezeer ze allemaal geloven dat Nederland wereldkampioen kan worden. Ik merkte zelfs al dat ze een kritische vraag maar moeilijk kunnen appreciëren. De spelers zitten niet op een roze wolk, maar op een oranje wolk, in een oranje bubbel! Crazy! Dat komt dankzij Louis Van Gaal die onder meer zei: “hoe meer ik ze er kan doen in geloven, hoe meer ik er kan uithalen”.”

Ik las in een Nederlandse krant dat hem dat allemaal is voorgezegd door zijn vrouw Truus. En in Qatar is zij de spindoctor die de touwtjes in handen houdt.

“Dat is onzin. Ik heb een supergoed contact met Truusje. Een superlieve vrouw die zich echt wel afzijdig houdt. Of toch: nu en dan zegt zij, bij een vraag die Louis probeert uit zijn tent te lokken: “dat zeg je beter niet, Louis”. Zij zal best een goede invloed op hem hebben maar de touwtjes in handen… neen. Al organiseerde Truus bijvoorbeeld wel een etentje met de familie en oma van Memphis Depay. Dat zorgde trouwens voor een vertederend moment. Toen Louis vernam dat de oma van Memphis ouder is dan zijn moeder toen die stierf, zei hij dat zij voortaan zijn moeder mag zijn.”

Truus zegt wel eens: ‘dat zeg je beter niet, Louis’

Wie zie jij het liefst in de Nederlandse selectie?

“De doelman, Andries Noppert. Hij heeft een heel speciaal traject achter de rug (hij startte het WK zonder één cap, red.). Het is echt niet normaal hoe nuchter hij hier rondloopt. Alsof hij op winterkamp is met zijn club Heerenveen. Volgens mij beseft hij nog steeds niet dat hij in de kwartfinales van een WK zit. Verder kom ik goed overeen met Nathan Aké en met Cody Gakpo, een heel lieve jongen.”

Maar Noa Lang, die je al kent van bij Club, is daar toch je beste vriendje?

“Net het tegenovergestelde. Hij houdt zich heel afzijdig. Hij speelt ook niet, hé.”

Is Depay de ster van het team?

“Ik krijg geen hoogte van die jongen. Met volk rond zich is hij supersympathiek maar als hij alleen is, is hij heel introvert.”

Geloven ze echt dat ze Messi en co gaan wippen?

“Ik vraag me dan af of ze Argentinië al bezig hebben gezien. Een paar flitsen van Messi en het is voorbij. Maar ze geloven even goed dat ze dan in de volgende ronde ook Brazilië kunnen uitschakelen. “Counterploegje”, zei Van Gaal nog deze week. Terwijl ik denk dat Brazilië los wereldkampioen wordt. Dat is een ander niveau. Maar ik droom natuurlijk wel van een kwartfinale Brazilië-Nederland.”

Maar bij verlies tegen Argentinië zit je zondag weer in het vliegtuig naar België.

(zucht) “Zaterdag alles terugbrengen: uniformpjes, laptops, camera’s… En dan zondag… Neen! Ik. Wil. Nog. Niet. Terug! Het is hier de hele dag door 28 graden, ik lig nu weer even lekker aan het zwembad. In Oostende is het momenteel amper twee graden. Ik hoorde dat het zelfs al gesneeuwd heeft in België. Mijn lichaam zal in shock gaan!”

