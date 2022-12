Studie of voetbal, school laat leerlingen kiezen: “Hopelijk houden ze er toch een mooie herinnering aan over”

Een pak leerlingen van het Ieperse College bleven donderdagavond na op school. Met plezier zelfs. Ze verzamelden in de turnzaal, waar de cruciale WK-match van de Rode Duivels werd geprojecteerd op de muur naast de klimmuur. Het initiatief komt er naar aanleiding van de avondstudie op school.

“Onze studie is voor onze tweede graad verplicht. Voor de derde graad niet, omdat we hun zelfstandigheid willen verhogen met het oog op het hoger onderwijs”, zegt Frank Hosten, directeur van College Ieper.

“We weten natuurlijk dat de aandacht in de studie sinds de start van het WK in dalende lijn zit”, vervolgt Hosten. “Leerlingen zoeken alternatieven om het voetbal toch te volgen. Dat merkten we al tijdens een belangrijke wedstrijd van onze noorderburen. Dus konden we dat zeker verwachten voor de cruciale match van België tegen Kroatië. We wilden het spel fair spelen en onze leerlingen de kans geven om de match te volgen in onze turnzaal, want studeren met voetbal op de achtergrond kan niet efficiënt zijn. Zo konden de medeleerlingen, die wel in de studiezaal wilden blijven, rustig studeren.”

En die waren ook talrijk, jawel. “Ongeveer de helft van de leerlingen bleef in de studiezaal. Toch een goeie 170 leerlingen”, weet Hosten. “Dankzij onze maatregel hoefden de leerkrachten niet nodeloos te patrouilleren in de zaal.”

Al waren ook daar enkele leerlingen de wedstrijd aan het volgen op hun laptop. In de turnzaal stonden de zenuwen gespannen en de turnmatten moesten het dikwijls ontgelden bij de gemisten kansen. “Toch blijven er de moed in houden voor de tweede helft”, spraken Noa Brimmel en Liene Platteau in de pauze na de eerste wedstrijdhelft

“Het leuke in de turnzaal: daar zit een gemengd publiek”, merkte Hosten op. “Jongens, meisjes, tweede en derde graad, allemaal door mekaar. Er is veel sfeer. Ik hoop dat iedereen er uiteindelijk toch een mooie herinnering aan kan overhouden.”

Dat laatste valt te betwijfelen: na het luiste fluitsignaal liep de turnzaal in luttele minuten volledig leeg en werd het weer muisstil. (TP)