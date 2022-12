Onze analist Yves Vanderhaeghe: “Martinez krijgt een 8 van mij. Of ik hem zou willen opvolgen? Waarom niet? (lacht)”

Ik vind wél dat de Duivels met opgeheven hoofd het WK verlaten. Het was zonder twijfel hun beste match van het tornooi en ze creëerden echt wel voldoende kansen om te scoren. Maar ze hadden wel heel veel pech, hé.

Dan merk je in de tweede helft hoe belangrijk Lukaku is. Een spits die wéégt op de defensie. Al vond ik het gezien het risico op hervallen in zijn hamstringblessure niet fout hem pas na de rust in te brengen. Maar ik was wel begonnen met Openda in de spits, Mertens had toch tegen Marokko ook niet meteen overtuigd? En je merkte ook met de inbreng van Thorgan Hazard, opvallend vinnig, en Doku dat de nationale ploeg toch verfrissing nodig heeft. En dat het voor sommigen toch stilaan einde verhaal is. En dan heb ik het niet over het viertal Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku. We hebben ondervonden dat er van die vier maar twee echt fit waren, ze blijven ontzettend belangrijk. Eden heeft twee jaar nauwelijks gespeeld, dat kan je niet verbergen. Maar daar rond…

Martinez krijgt een 8 van mij. Of ik hem zou willen opvolgen? Waarom niet? (lacht)

Met het opstappen van Martinez breekt nu echt wel een nieuw tijdperk aan. Of ik kandidaat ben om hem op te volgen..? Waarom niet? (lacht) Of het een goede zaak is, zijn vertrek? Of hij wél was gebleven indien één van die ballen toch was binnen gegaan, kan ik niet zeggen. Een gemiste kans, een flater van een verdediger waardoor een trainer moet vertrekken, het is ons lot. Maar hij had blijkbaar al vóór de match beslist: het is mooi geweest. Ik vind wel dat hij het uitstekend heeft gedaan. Als Technisch Directeur heel veel bij de bond geïnnoveerd, zoals de scouting, de jeugdwerking… heel veel meetings met alle trainers van de bond… En als coach krijgt hij van mij toch ook minstens een 8. Die mislukte Nations League kan je hem niet kwalijk nemen, de spelers hadden er geen zin in. Maar derde op een WK, meer dan drie jaar de nummer 1 van de wereld…. Àlle respect hoor.