Huh, waar is de auto? Mijn zoon van zeven is even in de war als we naar school willen stappen. Normaal staat onze wagen voor de deur, maar deze ochtend blijkt die in geen velden of wegen te bekennen. Het mysterie is simpel te verklaren: zijn vader had een onverwacht plezante avond aan de toog.

Ik leg dus uit dat de auto even voor een cafeetje staat een paar kilometer verder. En ik moet ook expliceren dat ik die liet staan omdat ik een pintje op had. Dat vindt hij wat raar, maar vooral grappig. Iets drinken en daardoor niet mogen rijden. Mohowzeg.

Er is ooit een tijd geweest waar het niet zo nauw stak, met dat drinken en rijden. Maar we weten op zijn minst al 27 jaar dat het eigenlijk niet hoort. Want sinds 1995 is het feest als BOB rijdt. Al 27 jaar kunnen Bewust Onbeschonken Bestuurders gele sleutelhangers verzamelen en zo onze wegen wat veiliger maken.

Wordt snuiven en rijden een groter probleem dan drinken en rijden?

December is wellicht de maand waarin je het meest kans hebt op een sleutelhanger. Zo mochten afgelopen weekend bijna 6.000 chauffeurs in West-Vlaanderen eens blazen. De 19 lokale politiezones en de federale wegpolitie organiseerden drie dagen lang extra verkeersacties.

Tijdens die controles blies 1,7 procent positief, zo’n 100 man dus. En dat was op dat vlak het beste resultaat sinds 2018 voor ‘het West-Vlaams weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer’.

Goed nieuws dus? Niet helemaal. Want misschien meer dan drinken wordt snuiven (of smoren?) en rijden een probleem. Van alle mensen die vorig weekend op drugs gecontroleerd werden, bleek 60 procent onder invloed. In absolute cijfers gaat het ‘maar’ om 22 mensen, hoewel slechts een speekseltest werd afgenomen als er een vermoeden was van drugsgebruik. Terwijl iedereen wél moest blazen, of dat de agenten nu dachten dat iemand dronken was of niet.

Alarmerend, zo vindt onze gouverneur terecht. En niet alleen voor de verkeersveiligheid. De drug ‘alcohol’ is algemeen aanvaard, maar er zijn signalen dat andere verdovende middelen hier een opmars maken… Want pintjes vinden we in elk dorp, maar ook ‘lijntjes’ zijn blijkbaar steeds makkelijker te verkrijgen. En dat is iets wat deze vader nogal verontrustend vindt…