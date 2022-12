Minder mensen blazen positief achter het stuur bij alcoholcontroles, maar meer positieve drugstesten

De resultaten van het West-Vlaamse weekend zonder alcohol en drugs in het verkeer zijn erg dubbel. Aan de ene kant blazen er met 1,7 procent minder mensen positief op de alcoholcontrole. Dat is het beste resultaat sinds 2018. Maar anderzijds bleek 60 procent van de afgenomen drugstesten positief te zijn. “De positieve drugstesten stijgen jaar na jaar en dat is een erg alarmerende trend”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé.

Van vrijdagavond tot maandagochtend werden er in de hele provincies ongeveer 6.000 controles uitgevoerd op alcohol en drugs in het verkeer. De resultaten voor de alcoholtesten zijn volgens gouverneur Decaluwé hoopgevend. “Dit jaar zien we het beste resultaat sinds 2018. Slechts 1,7 procent van alle bestuurders legden een positieve test af. Vorige jaren lag het aantal vaak rond de 2 à 3 procent. De vraag is nu of dit een definitieve dalende trend is”, zegt Decaluwé.

“Het aantal positieve alcoholtesten ligt dit jaar een pak lager, het beste resultaat sinds 2018”

De resultaten van de drugstesten daartegenover zijn niet goed. “Er werd dit jaar minder getest op drugs achter het stuur, maar toch had 60 procent van de 35 afgenomen drugstesten een positief resultaat. We zien dat aantal jaar na jaar stijgen en dat is erg verontrustend. De politiezones hebben ook steeds meer en meer materiaal ter beschikking om hier specifiek op te gaan controleren.”

Daarnaast reed 13,4 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel. Ook 11 bestuurders waren op pad zonder een geldig rijbewijs. Het is de eerste keer dat dat aantal zo hoog ligt.

Strenger straffen

Voor de gouverneur zijn het dus hoopgevende én ook alarmerende resultaten. “We doen regelmatig veel acties om mensen te sensibiliseren over alcohol en drugs in het verkeer. Maar we kunnen het ook niet blijven zeggen, terwijl er enkelen het blijven met de voeten treden.”

“We doen heel veel sensibiliseringsacties, maar misschien is strenger straffen wel aangewezen”

“Bijvoorbeeld bij de mensen, die positief blazen, hoor ik bij de politiezones dat sommigen nipt positief blazen en er dus wel aandacht aan besteden. Maar dan zijn er ook weer anderen, die zwaar over de limiet gaan. Misschien is strenger straffen dan wel aangewezen”, besluit gouverneur Decaluwé.