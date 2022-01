Donderdag Undav-Vanzeir op bezoek, maar Club is nog niet klaar met zichzelf

Doodjammer natuurlijk. Vanaf vrijdag mag weer met publiek worden gevoetbald, zij het op maximaal 70 % van de capaciteit, en net daags ervoor, donderdagavond, de absolute topper Club-Union. Doodjammer voor de fans, jammer voor Vormer en co, de landskampioen zal zijn felle aanhang missen. Het is nog steeds te vroeg om over een cruciaal duel te spreken maar indien Club niet kan winnen van de stilaan ongenaakbare Brusselaars, wordt de derde opeenvolgende titel toch écht twijfelachtig. Want Union-Genk gisteren deed ons voor het eerst ook twijfelen. De leider voetbalt zo volwassen georganiseerd en balvast, schakelt zo snel en zo secuur en toont zoveel mentaliteit en efficiëntie dat we voor het eerst het gevoel hebben: als ze dit de komende weken – Club, Anderlecht en Antwerp – kunnen volhouden, is Club (en Antwerp) er in de play-offs nog niet klaar mee.

Vooral omdat Club nog niet klaar is met zichzelf, bleek op Standard. Zoals Jan Boskamp voorspelde, flitst blauw-zwart onder Schreuder weer. En zoals Bas Dost voorspelde, scoort Bas Dost weer. Dat de Nederlander die alweer aan tien goals zit meteen gaat roepen dat hij topscorer wil worden, schrijven we tot tegenbericht toe aan wel heel veel zelfzekerheid: alsof Undav en Frey, allebei 18 goals, plots gaan stilvallen. Dan heeft Club andere prioriteiten. Die ook Schreuder zorgen moeten baren. 30 tegengoals in 23 matchen.

Hendry is niet langer een zekerheid, Mechele en Nsoki op Standard in de fout, dat kan problematisch worden donderdag met het duo Undav-Vanzeir op bezoek

En daarna de dubbele confrontatie tegen Gent. In Gent werd het eind augustus nog 6-1 en die defensieve problemen zijn nog steeds niet opgelost.

Dan heeft stadsgenoot Cercle minder problemen. 21 op 24, stel je voor. Top 8 wordt echt haalbaar, eens kijken of ze woensdag op Anderlecht kunnen bevestigen. Want Zulte Waregem was wel zwák, gisteren op Jan Breydel. Francky Dury die de 6 op 6 van Timmy Simons ‘beginnersgeluk’ noemde, heeft gelijk: Essevee mist offensieve stootkracht en kan maar beter tegen OHL en Beerschot een 4 op 6 halen of het zit nog een tijdje in miserie. Wat ook geldt voor KV Oostende – ze staan netjes naast elkaar op 15 en 16. Deze week wil KVO de opvolger van Blessin bekendmaken, Cercle-KVO komende zaterdag waarin hij wellicht debuteert, wordt belangrijker voor de bezoekers dan voor de thuisploeg. En KV Kortrijk? Nog steeds kleurloos middenin, na een even kleurloze 1-1 tegen Eupen. Zelfde probleem trouwens als Essevee: een gebrek aan diepgang. Volgende zondag is KVK-Club de perfecte gelegenheid om nog eens te shinen.