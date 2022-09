Fabulous Fabby: maak kennis met Fabienne, de vrouw naast Dominique Persoone

Al 33 jaar lang is Fabienne De Staercke, Fabby voor de vrienden, de vrouw naast chocoladegod Dominique Persoone. Ze verloor haar hart in Damme én in Mexico, waar ze met zorg voor mens, dier en natuur hun cacaoplantage uitbouwde tot een stukje paradijs voor al wie er werkt en leeft. “Wie veel geeft, krijgt ook veel terug. Dat is mijn filosofie als ondernemer.” Maak kennis met dé vrouw

Iets meer dan drie decennia geleden liep ze de 19-jarige Dominique Persoone tegen het lijf. Zij was al 23, haar vriendinnen begrepen niet wat ze in die jonge kerel zag. “Maar ik wist het meteen, dit is hem”, lacht Fabienne De Staercke. Als twintiger had de Brugse twee grote passies: lekker eten en mode. Een carrière in de fashionwereld zat er niet meteen in, maar Fabienne stond wel elke week in een nieuw, zelfontworpen en zelfgestikt kleedje in de discotheek. Met Dominique maakte ze plannen om een klein restaurantje te beginnen. “Maar uiteindelijk is het toch chocolade geworden”, vertelt ze trots. “Dominique maakte die klik pas later, nadat hij al verschillende stages had doorlopen. Zijn vader was samen met Luc Rammant eigenaar van een pand in hartje Brugge, waar we de eerste winkel van The Chocolate Line uit de grond stampten. Dertig jaar later zitten we daar nog steeds.”

Autodidact

De zaak groeide en bloeide, daar hoeven we geen tekeningetje bij te maken. Als zaakvoerster heeft Fabienne keihard aan de zijde van Dominique gewerkt om The Chocolate Line op de kaart te zetten. “Het begint natuurlijk bij goede chocolade, dat was de verantwoordelijkheid van Dominique. Al de rest kwam op mijn schouders terecht. Mijn creatief ei kon ik kwijt in de verpakking van de producten en de etalages van de winkels. Maar ook nadenken over productontwikkeling, personeelsbeleid, boekhouding… hoorde erbij. Ik ben een beetje een autodidact”, knipoogt Fabienne. De draaiende motor achter het bedrijf, zo zou je haar kunnen noemen. Ondanks de hoge druk kiest ze resoluut voor een zachte aanpak. “Ik geloof in het creëren van een heel menselijke werkomgeving. Van het personeel in het atelier tot de flexi-verkoopsters in een van onze twee winkels: ik heb met iedereen nauw contact. En we zijn geen strenge bazen. Wie veel geeft, krijgt ook veel terug. Sommige werknemers zijn doorheen de jaren ook echte vrienden geworden. Dat is ook niet altijd eenvoudig natuurlijk, want met het vervagen van die professionele grens verlies je ook een beetje autoriteit. Maar toch zou ik het nooit anders willen doen.”

“In Mexico vangen we aapjes op. Maar ook gewonde krokodillen of zieke jaguars hebben we al een nieuwe thuis gegeven”

Die sociale ingesteldheid wordt ook vertaald in de We Care Foundation van Fabienne en Dominique. In Mexico, waar ook de plantage van The Chocolate Line zich bevindt, richtte het powerkoppel een opvangcentrum voor dieren in nood op. “We hebben daar schrijnende dingen gezien. Daarom zijn we begonnen met het opvangen van ringaapjes. Zij worden aan hun lot overgelaten als hun moeder afgeschoten is door jagers. Maar ook gewonde krokodillen of zieke jaguars hebben we al een nieuwe thuis gegeven. Wij financieren de zorg, het voedsel, dierenartsen… Bepaalde chocoladerepen in de winkels zijn speciaal ontwikkeld om de kas van de Foundation te spijzen. Maar ook Dominique doet geregeld gratis een opdracht voor een zaak of televisie, en vraagt in plaats van een vergoeding dan een donatie voor het fonds. Zo kunnen we de dieren lang genoeg bijhouden tot ze klaar zijn om weer in het wild te leven.”

Magisch moment

Ze geven om dieren, maar ook om mensen en de planeet. In het Virunga National Park in Congo bouwden Fabienne en Dominique een chocoladefabriek om de lokale bevolking tewerk te stellen en lokale cacaoboeren te ondersteunen. De winst die wordt gemaakt met de chocolade die in die fabriek wordt geproduceerd, gaat integraal naar het onderhoud van het Virunga National Park. Stuk voor stuk projecten die Fabienne heel na aan het hart liggen.

“Het zijn misschien kleine dingen, maar ik probeer zo toch mijn stempel te drukken op het bedrijf. Zo zijn ook bepaalde verpakkingen biologisch afbreekbaar en installeerden we in al onze locaties filterkranen zodat we flessenwater kunnen elimineren. Ik ben herboriste van opleiding en ben logischerwijs al heel mijn leven erg begaan met de natuur en alle leven dat daarbij hoort. De westerse samenleving heeft zich steeds meer afgescheurd van de wijsheid en de schoonheid van onze planeet. Terwijl luisteren naar de natuur wonderen kan doen voor je fysieke en mentale gezondheid”, vertelt Fabienne gepassioneerd. “Daarom hou ik ook zo van Mexico. Die lege stranden en wilde zee, dat gevoel van verlatenheid en vrijheid. Met een vuile broek tussen de insecten door de cacaoplantage lopen, back to basics. Dat doet iets met een mens. Vorig jaar hernieuwden we daar op het strand onze huwelijksgeloften in een Maya-ceremonie, een verrassing van Dominique. Hij had zelfs een nieuw, wit kleed mee voor mij. Een magisch moment op een magische plek.” In Mexico legde herboriste Fabienne ook haar eigen kruidentuin aan. Het vormt de basis voor de Herb Collection van The Chocolate Line. “Er wordt wel eens gezegd dat de kruiden die goed groeien in je eigen tuin net diegene zijn die jouw lichaam nodig heeft”, verklapt ze ons.

Grenzen bewaken

Deze bosslady weet duidelijk waar haar prioriteiten liggen, al houdt ze de touwtjes van haar bedrijf strak in handen. Sinds kort heeft zoon Julius (23) de leiding over het chocolade-atelier. Ook zijn vriendin Alina staat op de payroll. “Daar was ik initieel geen voorstander van”, geeft Fabienne eerlijk toe. “Ik weet hoe het is om met je partner dag in dag uit samen te werken. Dominique en ik zijn een ijzersterk team, maar soms is het ook moeilijk om werk en privé gescheiden te houden. Het is zeker niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Dat kan ook bijna niet anders, hé. The Chocolate Line is niet zelden hét dominante gespreksonderwerp aan de eettafel, ik leg dat geregeld eens stil. Als je niet waakzaam bent, neemt je bedrijf je hele gezinsleven over, dat wil ik niet. Ik wou Julius en Alina daarvoor beschermen, maar uiteindelijk hebben we toch toegegeven. Het bedrijf is natuurlijk ook gewoon iets moois, het bindt ons aan elkaar als familie.”

“Vroeger kon ik het werk niet loslaten, nu is het Dominique die geen ‘nee’ kan zeggen”

Met Julius als creatief brein met de handen in de chocolade kan Dominique zich meer focussen op het televisiewerk. Een evolutie die Fabienne enkele jaren geleden niet had zien aankomen. “Het was niet de bedoeling dat Julius zo vroeg de leiding van het atelier zou overnemen, maar door corona is dat in een stroomversnelling geraakt. We hadden ook nooit kunnen voorspellen dat Dominique plots zo aanwezig zou zijn in de media. Hij is natuurlijk wel nog enorm betrokken bij The Chocolate Line, zeker wanneer er grote beslissingen moeten genomen worden, maar de dagdagelijkse werking laat hij nu volledig aan mij en Julius over. Hij kan moeilijk nee zeggen wanneer ze hem vragen voor een programma, ik moet hem soms eraan herinneren om zijn grenzen te bewaken. Best grappig, want er is een tijd geweest wanneer ik zelf het werk niet kon loslaten. Toen moest Dominique mij afremmen. Maar met ouder te worden, besef ik meer dat het leven niet enkel om werk draait. Julius wil graag uitbreiden, maar hij zal nog tien jaar moeten wachten. Dan is dat hoofdstuk voor mij afgesloten en mag hij doen wat hij wil.” (lees verder onder de Facebookpost)

Paradijsje

“Nu is het goed zoals het is. Ik ben zo dankbaar voor alles wat we tot nu toe hebben bereikt en wil op hetzelfde elan verder gaan. Ik hoop Julius nog een beetje te kunnen temmen, zachter te maken en de cijfertjes aan te leren. Zodat ik de komende jaren rustig kan afbouwen en meer tijd kan vrijmaken om te genieten. We hebben de afgelopen dertig jaar enorm hard gewerkt, we verdienen het om af en toe eens te ontspannen. Hobby’s, afspreken met vrienden, reizen. Ik ben heel graag thuis hier in ons paradijsje in Damme, maar ik wil ook nog veel van de wereld ontdekken. Vietnam, Zuid-Afrika, de Noordse landen… Of dichter bij huis, er valt nog zoveel te beleven.”

“Soms gaat het thuis enkel nog over chocolade, dan leg ik het gesprek wel eens stil”

Toch is de wereld rondreizen niet waar Fabienne het vaakst van droomt. “Stabiliteit voor de mensen. Na alle coronamiserie, met diepe financiële en mentale putten als gevolg, zou het tijd moeten zijn voor het herstel. Maar in plaats daarvan zit iedereen opnieuw in de stress door de stijgende energieprijzen. Ik droom van meer harmonie, waarbij iedereen weer de ruimte heeft om open te bloeien.”