De komst van Radio 2 is een unieke kans om Roeselare drie weken lang in de kijker te zetten

‘Fix You’ van Coldplay, ‘Mr. Brightside’ van The Killers en ‘Ploegsteert’ van Het Zesde Metaal. Dat wordt mijn top 3 voor de Top 2000 van Radio 2 die tijdens de laatste week van het jaar in Roeselare neerstrijkt. Een pure klassieker, mijn favoriete meezinger en een West-Vlaams pareltje. Maar evengoed kon ik drie andere nummers gekozen hebben. Er zijn zoveel mogelijkheden en topnummers gemaakt, van Abba tot Queen of John Miles, de nummer één van vorig jaar.

Wie er ook op de hoogste plaats eindigt, het wordt sowieso een topeindejaar in de Rodenbachstad. Dat zal blijken bij het lezen van deze speciale kerstkrant waarin we focussen op alles wat er tijdens de laatste weken van het jaar te doen is bij ons. En dat zowel in stad als deelgemeenten. De vorige twee jaren was het telkens een lightversie van het eindejaar, de reden hoeven we niet nog eens aan te halen. In 2020 zorgden de lichtjes voor wat hoop, vorig jaar konden we toch genieten van een reuzenrad en authentieke carrousel. Dit jaar is er eindelijk opnieuw ruimte voor de kerstchalets op het Stationsplein en verschillende kerstmarkten, een must tijdens ieder eindejaar. Vooral de terugkeer van de kerstmarkten zoals die in Rumbeke of in de Zuidstraat is belangrijk voor vele verenigingen die er jaarlijks hun kas en dus ook de werking mee spijzen. Het is bovendien het moment bij uitstek om mensen te ontmoeten. Die ontmoeting hebben we de afgelopen jaren gemist. Zonder plannen richting kerstmarkt gaan om daar vervolgens volop bekenden tegen het lijf te lopen en uiteindelijk veel later dan gepland thuis te belanden, zo hoort het ook te zijn.

In tijden van crisis lijkt het allemaal wat veel, maar de stad ging niet over één nacht ijs bij het maken van de beslissingen. Bij iedere genomen beslissing lag de rekenmachine vlakbij. Zo kost zes weken sfeervolle kerstverlichting slechts 800 euro, een habbekrats in vergelijking met vele andere kosten. Het is zo ook dat de ijspiste uiteindelijk plaats diende te maken voor een rolschaatspiste.

Qua citymarketing is de samenwerking met Radio 2 dan weer een opportuniteit. Wanneer je de kans krijgt om drie weken lang aandacht te krijgen op de met voorsprong grootste radiozender van het land, dan zeg je daar geen nee tegen. Mensen uit heel Vlaanderen die Roeselare niet kenden of nooit op het idee zouden komen om een daguitstap naar de Rodenbachstad te maken, zullen dat nu wel doen. En wie weet maken ze dan kennis met de charme van onze stad en komen ze terug. Wees er maar zeker van dat het tijdens die laatste weken van het jaar regelmatig koppen lopen zal zijn! Handelaars en horeca willen niets liever voor Kerstmis.