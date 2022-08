Vrachtwagen zakt door tegelvloer van vernieuwde Pand

Amper een week na de feestelijke opening van het vernieuwde Pand is een vrachtwagen van Imog door de nagelnieuwe tegelvloer gezakt. “We kwamen een afvaleiland leveren voor Waregem Koerse en wisten niet dat de vloer niet voorzien was op de vrachtwagen”, aldus de onfortuinlijke chauffeur. Volgens schepen Kristof Chanterie kan de vloer meteen hersteld worden.

De intercommunale voor afvalverwerking kwam iets voor 16 uur woensdagmiddag wat vuilnisbakken leveren die midden op het nieuwe Pand geplaatst moesten worden. “We wilden daarvoor met onze vrachtwagen een stukje oprijden zodat we de doorgang niet zouden versperren”, zegt de chauffeur van Imog. ”Plots zakte ik met mijn achterwielen door de vloer.”

Volgens schepen van Economie Kristof Chanterie (CD&V) was dit nochtans wel degelijk gecommuniceerd. “Zowel aan Imog als aan de handelaars in het Pand hebben we vooraf laten weten dat er geen zwaar verkeer over de tegels kan rijden. Het moet zijn dat Imog dit niet heeft doorgegeven aan de chauffeur in kwestie. De handelaars hebben alternatieve manieren om hun zaak te bevoorraden of moeten het laatste stukje met de transpallet doen. We zullen in de toekomst ook nog bloembakken plaatsen aan de ingang zodat het voor iedereen duidelijk is dat er daar niet gereden mag worden.”

“Het is uiteraard jammer dat dit zo kort na de opening gebeurt, maar het is geen ramp. We hebben tegels op overschot en de aannemer komt morgenochtend al langs. Tegen de namiddag kan het al hersteld zijn dus voor Waregem Koerse is er geen enkele hinder.” (JF)