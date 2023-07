Omstreden kruispunt in Wijtschate weer open na fataal ongeval: “We houden ons hart vast”

Tien dagen na het fatale verkeersongeval en de brand bij Wijtschate ging het omstreden kruispunt Vier Koningen opnieuw open voor het verkeer. “We houden ons hart vast.”

Wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer voerde de voorbije dagen herstellingswerken uit aan het wegdek van de Rijselstraat op het grondgebied van de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate. Vlakbij het kruispunt met de Komenstraat gebeurde daar op 11 juli een tragisch ongeval: een vrachtwagen kwam in botsing met een bestelwagen, waarop beide voertuigen in brand vlogen en de vlammen oversloegen op drie aanpalende huizen. De twee bestuurders zijn overleden.

Wegdek beschadigd

Door de hevigheid en de omvang van de brand raakte ook het wegdek beschadigd van de Rijselstraat, een drukke verbindingsweg tussen Ieper en Komen-Waasten. Ondanks de aanwezige signalisatie en omleidingen via Wijtschate en Mesen zagen buurtbewoners hoe passanten borden verplaatsten om toch door te kunnen.

“Intussen zijn de weg en belijning plaatselijk vernieuwd”, zegt waarnemend burgemeester van Heuvelland Bart Vanacker (Gemeentebelangen). “De site was amper vijf minuten open en er passeerden alweer veel wagens, nog voor dit gemeld was. Ter hoogte van de beschadigde woningen werd het puin van de zolders opgeruimd en is een zeil gespannen over de daken om waterinsijpeling te voorkomen.”

Extra maatregelen

De meeste bewoners kunnen intussen elders terecht. Wie wel nog woont bij het omstreden kruispunt, in de volksmond de Vier Koningen genoemd, houdt naar eigen zeggen “hun hart vast” nu de Rijselstraat weer opengesteld is voor verkeer. De buurtbewoners pleiten er al jaren voor extra maatregelen om het kruispunt te beveiligen.

“Volgende week is burgemeester Wieland De Meyer terug”, aldus Vanacker. “Dan schuif ik het dossier opnieuw naar hem door. Ik vermoed dat er in eerste instantie zal afgetoetst worden bij de aangrenzende gemeente Komen-Waasten over de mogelijke opties vooraleer we in gesprek gaan met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer.”

Golf van solidariteit

Na de golf van spontane solidariteit voor de getroffen bewoners is de lijst van benodigdheden volgens de gemeente Heuvelland intussen vrij kort. Via sociale media riep de gemeente nog op tot een diepvriezer en bed met lattenbodem van 1,4 meter breed.

“Mogelijk volgt later nog een oproep als er – in samenspraak met de getroffen bewoners – nog noden zijn”, aldus de gemeente.

