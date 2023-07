Jouri (44) uit Staden laat het leven bij zwaar ongeval in Wijtschate: “Papa wilde altijd het beste voor iedereen”

In Wijtschate gebeurde dinsdagochtend een zware aanrijding tussen een vrachtwagen en een bestelwagen, met een grote ravage als gevolg. Jouri Vanacker, een 44-jarige Stadenaar, was de bestuurder van de bestelwagen en liet het leven. Zijn gezin is in diepe rouw. “Hij probeerde altijd goed te doen voor iedereen”, aldus zijn dochter.

Jouri reed met de bestelwagen die aangereden werd door een vrachtwagen en meters verder tot stilstand kwam. Ook de bestuurder van de vrachtwagen kwam om het leven.

Harde werker

Hij laat een vriendin, twee kinderen en een dochter van 18 jaar en een zoon van 23 uit een vorige relatie, na. “Papa probeerde altijd het beste te doen voor iedereen. Hij had altijd het beste voor zijn familie voor”, aldus zijn dochter. Zij kende haar papa als een harde werker. “Ondanks dat hij veel moeilijke momenten kende, bleef hij zijn best doen om het juiste te kiezen.”

Werkgever reageert

Ook Anass Jirani, zaakvoerder bij Jirani Logistics waar Jouri Vanacker werkte, reageert aangeslagen bij het verlies van zijn werknemer en vriend. “Uiteraard komt dit hard aan. Jouri werkte zowat een jaar bij ons en was ondertussen meer dan een werknemer geworden. Over de omstandigheden van het ongeval weten we nog altijd niet meer. De shift van Youri zat erop, hij was normaal op de weg terug naar huis in Staden.”

Jirani Logistics is een koeriersbedrijf dat opereert vanuit ’t Werkpand, de site in de Stuivenbergstraat waar POM West-Vlaanderen starters een uitvalsbasis geeft. (BF & WVS)