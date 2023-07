Verkeersmaatregelen na ongeval in Wijtschate

Na het ongeval van dinsdagochtend in de Rijselstraat (Vier Koningen) te Wijtschate, is het wegdek zwaar beschadigd. Er worden enkele verkeersmaatregelen genomen.

Er is een omleiding voorzien: alle verkeer komende van Waasten in de richting van Ieper wordt omgeleid via de gewestweg N314 (Komenstraat, Steenstraat – Vier Koningenstraat) en daarna de N365 (Ieperstraat). Dat betekent dat er tijdelijk meer verkeer door Mesen en Wijtschate zal passeren.

Aan de bevolking wordt gevraagd om begrip op te brengen voor deze uitzonderlijke tijdelijke situatie.