Gerdy (53) is volledige woning kwijt na dodelijk ongeval en brand in Wijtschate: “Dit is een nachtmerrie”

Gerdy Lucas en zijn vrouw uit Wijtschate verloren gisteren hun huis na een zware brand. De brand ontstond nadat een bestelwagen en vrachtwagen tot een zware botsing kwamen.

Gerdy Lucas (53) zag dinsdagochtend zijn volledige woning in de Rijselstraat 86 in vlammen opgaan. Een bestelwagen en vrachtwagen botsten op elkaar op het beruchte kruispunt tussen de Komenstraat en Rijselstraat. De huizen van de buren zijn ook onbewoonbaar na het voorval. Voorlopig kunnen Gerdy en zijn vrouw overnachten in het Novotel te Ieper via zijn verzekering.

De 53-jarige man had net opgestaan en was in zijn zetel aan het ontwaken toen hij plots een gekraak hoorde: “Ik stond daarna meteen recht en een fractie van een seconde later beukte de vrachtwagen tegen onze muur. Er vloog iets tegen mijn knie en ik zette het op een lopen. Ik vluchtte naar de tuin. In een paar minuten tijd stond heel het huis in brand. Ik was buitengesloten in mijn tuin.”

“Gelukkig kon ik via een ladder naar de tuin van de buren en zo heb ik kunnen ontsnappen. De rook en hitte waren echt niet te doen. Ik ben alles kwijt. Mijn vrouw was gelukkig aan het werk. Nu worden we opgevangen in het Novotel van Ieper. Sandy Evrard (MLM), de burgemeester van Mesen, voorzag ook al kleren voor ons. Daar zijn we heel blij mee, al blijft het een nachtmerrie dat we ons huis kwijt zijn.”