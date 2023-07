Kruispunt Vier Koningen, waar dodelijk ongeval en zware brand gebeurde, vormt al jaren een probleem: “Er wordt niets aan gedaan”

Dinsdagochtend botsten een bestelwagen en vrachtwagen op het kruispunt tussen de Rijselstraat en Komenstraat in het Wijtschaatse gehucht Vier Koningen. Drie huizen gingen door de daaropvolgende brand in vlammen op. Verschillende buurtbewoners en de waarnemend burgemeester Bart Vanacker spreken van een structureel probleem.

Gisteren om 08.30 uur leidde een botsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen op het kruispunt Vier Koningen in Wijtschate tot een zware overslaande woningbrand. Het kruispunt verbindt de Rijselstraat met de Komenstraat. In totaal zijn drie rijhuizen in de Rijselstraat onbewoonbaar. Het gaat om de huisnummers 84, 86 en 88. Jouri Vanacker uit Staden, de bestuurder van de bestelwagen, stierf ter plaatse, terwijl de camionchauffeur uit Komen later op de dag in het UZ Gent overleed aan z’n verwondingen. Het parket van West-Vlaanderen (afdeling Ieper) heeft nu een deskundige aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Buurtbewoner Michel Devolder. © Thijs Pattyn

Michel Devolder (73) woont wat verderop in huisnummer 69 en woonde vroeger in een van de getroffenen huizen. Devolder hoorde rond half negen tot driemaal toe een ontploffing en zag al snel dat er zich een groot vuur vormde. De buurman woont al 50 jaar in de Rijselstraat en hekelt de vele ongelukken die hij al zag gebeuren: “Ik heb in de 50 jaar dat ik hier woon, al meer dan 100 ongelukken meegemaakt. Er zijn zonder overdrijven maandelijks ongelukken.”

“Als je van Mesen komt en de Rijselstraat in wilt, heb je bijna geen zicht door de huizen. Als er dan nog eens auto’s geparkeerd staan, is het zicht zelfs bijna volledig weg. Het is ook vaak zo dat er gewoon niet gestopt wordt aan het stopbord. Er moet gewoon een oplossing komen. Die oplossing is ook niet zo moeilijk, want een rondpunt zou alle miserie kunnen wegwerken. Er werd zo’n 40 jaar geleden al gesproken van een rondpunt.”

Bart Vanacker (Gemeentebelangen), de waarnemend burgemeester van Heuvelland, waartoe Wijtschate behoort, spreekt van een “zeer tragisch ongeval”. “Het klopt dat er in het verleden af en toe al ongevallen zijn geweest. Het gaat hier over twee gewestwegen die elkaar kruisen, dus we kunnen als gemeente enkel erop aandringen bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat er moet worden gewerkt aan een oplossing. In het verleden hebben we wel al veel gepusht en het is jammer dat er nu zo’n zwaar ongeval moet gebeuren vooraleer er iets verandert.”

Waarnemend Burgemeester Bart Vanacker. © Thijs Pattyn

De oplossing zou volgens Vanacker inderdaad weleens een rotonde kunnen zijn, al laat hij dat het liefst over aan de ingenieurs die zich nu over de situatie zullen buigen. De waarnemend burgemeester analyseert: “De snelheid is een probleem, maar het kruispunt staat ook gewoon niet goed aangeduid. Op zich vind ik een maximumsnelheid van 70 kilometer/uur aanvaardbaar in de Rijselstraat.”

Gerdy Lucas (53), een bewoner die zijn volledige woonst verloor, benoemt de overdreven snelheden op de gewestweg wel als de boosdoener. “Als je van Waasten komt in de Rijselstraat mag je nog maximaal 90 kilometer/uur rijden, terwijl dat vanaf het kruispunt met de Komenstraat, waar het ongeval gebeurde, nog maar 70 kilometer/uur is (Waasten en het eerste deel van de gewestweg behoren tot het Waals gewest waar je 90 km/uur mag rijden op gewestwegen, red.).

Er wordt nog tot ver in het Vlaams Gewest aan 90 km/uur, of meer soms, gereden. Dan moet je maar één dommekloot hebben die het stopbord negeert en heel je kot staat in brand. Er wordt niets aan gedaan!” (TP/RB)