Westhoekwolf lijkt op weg naar Oost-Vlaanderen via Vagevuurbossen en Bulskampveld

De zogenaamde ‘Westhoekwolf’, die begin vorige week voor het eerst in 200 jaar opdook in de onze provincie, werd zaterdagochtend waargenomen tussen Egem en Zwevezele. De avond voordien kreeg Welkom Wolf ook al meldingen binnen van het dier ter hoogte van de Roeselaarse ring. De wolf lijkt op weg richting Oost-Vlaanderen.

Jan Loos van Welkom Wolf bevestigt dat het om hetzelfde dier gaat die donderdag in Merkem gespot werd. “Dat is ‘m. En die locatie ligt ook helemaal in de lijn van de verwachtingen, want na donderdag in Merkem werd hij gisterenavond laat ook gespot op de ring rond Roeselare. We kregen een melding van een fietser die de wolf vrijdagavond om 21.45 uur de Roeselaarse ring zag oversteken, van Gits naar Roeselare, ongeveer ter hoogte van de firma Deceuninck. De wolf vond Roeselare blijkbaar maar niks, want een half uurtje later kregen we een tweede melding binnen van een oversteek in omgekeerde richting.”

Zaterdagochtend rond 9 uur reed Peter Baele met zijn bestelwagen langs de Kortrijksteenweg tussen Pittem en Zwevezele toen hij het dier zag. “Het was ongeveer ter hoogte van restaurant Coeur d’Amis”, vertelt hij. “Ik was niet zeker of het om een hond of een wolf ging, maar besloot toch te stoppen. Per slot van rekening krijg je niet zo vaak de kans om een echte wolf te zien. Vanuit het raam van mijn bestelwagen heb ik enkele foto’s genomen, maar van zodra het dier me in de gaten kreeg, verdween hij terug tussen de bomen.”

Een paar uur eerder werd het dier ook al gespot in de omgeving van Pittem door een vrachtwagenchauffeur. “Daar zijn ook beelden van, maar die zijn niet erg scherp”, aldus Jan Loos. “De nieuwe waarneming tussen Zwevezele en Egem bevestigt echter dat het om de wolf ging, en dat hij richting Tielt, Ruiselede en Beernem op weg lijkt. De juiste keuze als je het mij vraagt, want met het Bulskampveld en de Vagevuurbossen ligt daar een heel bosrijk gebied. Daar kan hij wel even op adem komen.”

Zandleem

Nog volgens de expert is de kans echter klein dat de wolf daar straks permanent blijft. “Eigenlijk heeft een wolf 10.000 hectare groen nodig om te kunnen gedijen, idealiter met nog eens 10.000 hectare gronden eromheen om ‘s nachts te kunnen jagen. Dat is een gebied van tweehonderd vierkante kilometer. Het Bulskampveld is te klein. Hij zal er wellicht een paar weken of maanden blijven en dan terug verder trekken. Al hangt dat ook af van welke omgeving en ondergrond hij normaal gewend is. Maar ik denk niet dat hij genoegen zal nemen met de zandleemgrond tussen Brugge en Gent. Al weet je dat uiteraard nooit.”

Welkom Wolf benadrukt nog dat de wolf mensen niet zal aanvallen, op voorwaarde dat je het dier met rust laat. Wie zelf het dier spot, wordt gevraagd dat door te geven aan het meldpunt Welkom Wolf op wolven@landschapvzw.be of 0495/32.53.30. (Sam Vanacker)