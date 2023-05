Westhoekwolf is gespot in Merkem: “We zaten net iets te drinken in de veranda toen het dier opdook”

Nadat begin deze week voor het eerst in 200 jaar een wolf werd gespot in West-Vlaanderen, meerbepaald in Proven, is het dier nu gezien geweest in Merkem bij Houthulst. Sigrid T’Jaeckx doet het verhaal.

“Elke week wandelen we met vrienden en dan drinken we er ene als afsluiter. Vanuit de veranda zagen we in een weide rond 21.30 uur het dier lopen. We waren met vier en hebben de wolf allemaal gezien. Op het einde van het veld liep hij de kruising van de Zuidwallandstraat en de Kwakkelstraat over. We liepen snel naar buiten. Philip Vanlerberghe kon er een foto van nemen maar omdat het allemaal zo snel moest gebeuren is die niet helemaal scherp.”

Geen extra maatregelen

Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) onderlijnt dat hij donderdagavond slechts één melding heeft gekregen van Sigrid. “Het is niet dat mijn telefoon roodgloeiend stond van inwoners die de Westhoekwolf hebben gezien. Extra maatregelen neem ik voorlopig nog niet. Wie zegt me dat die wolf nog steeds op ons grondgebied zit nu?”

Jan Loos van Welkom Wolf is niet verwonderd dat de Westhoekwolf in Merkem zou gespot zijn. “De foto is niet scherp genoeg om het met volledige zekerheid te bevestigen maar we mogen ervan uitgaan dat het om de Westhoekwolf gaat. We raden mensen met neerhofdieren aan om die tussen 20 en 8 uur op te hokken. Een schrikdraad aan de buitenkant van de omheining is ook een preventiemaatregel. De jonge wolf, van maximum twee jaar, die sinds deze week in de Westhoek rondloopt, is op zoek naar een territorium maar dat zal hij niet in West-Vlaanderen vinden want één wolf heeft minstens 10.000 hectare rustige natuur nodig. Hij zal blijven zoeken. Het kan zomaar zijn dat hij zelfs plots op het strand rondloopt of in woonwijken of industrieterreinen. Mensen zal de wolf niet aanvallen. Je moet het dier gewoon gerust laten.”

Jager

De Westhoekwolf werd begin deze week voor het eerst door jager Emile Mourisse gezien. Welkom Wolf bevestigde toen dat het effectief om een wolf ging maar dat de kans dat het dier in West-Vlaanderen zou blijven eerder klein was door het gebrek aan grote bossen. (GUS)