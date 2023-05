Nu wolf gesignaleerd is in Merkem drijft organisatie van Schone Schaapjes (Staden) beveiliging op: “We gaan ‘s nachts patrouilleren”

Op Schone Schaapjes, een familiebeurs in Open Huis in Staden, zijn dit weekend honderden dieren samen: van heel wat schapen, over eenden, roofvogels, alpaca’s, paarden… En net nu zou de Westhoekwolf al gesignaleerd zijn in Merkem. “Via de oude spoorwegbedding, die hier aan de weides passeert, is dat nog geen tien kilometer én in een groene corridor. We zullen ‘s nachts patrouilleren en ook de lichten laten branden.”

Een exact aantal kan Koen Maertens van Open Huis er niet op kleven, maar feit is dat er honderden dieren samen zijn in het pinksterweekend voor Schone Schaapjes, de jaarlijkse hoogdagen in het teken van dier en het buitenleven. Open Huis is een vakantiehoeve, maar ook een actieve schapenboerderij. “We hebben sowieso zelf een 200-tal schapen. Speciale omheining met zowel boven- als onderaan elektrische afschrikking hebben wij niet. Logisch, van een wolf was hier nooit sprake.”

Kapitaal aan dieren

Maar voor het feestweekend komen nog heel wat dieren naar Staden. “We hebben hier schapen uit Zuid-Afrika en Zwitserland, waarvan de waarde per ooi wel oploopt tot duizend euro. Verder zijn er de alpaca’s, maar ook roofvogels en neerhofdieren. We hebben ook nachtkooien, maar gezien de nieuwe omstandigheden zullen we nu met enkele mensen afwisselend patrouilleren. Er lopen hier ook twee bordercollies die hopelijk alarm zouden slaan.”

Mocht de wolf zich daadwerkelijk al rond Merkem ophouden, dan is dat letterlijk maar op een steenworp van Staden. “Er is hier de oude spoorwegbedding die nu een fietsroute is geworden. Tussen het groen, waar de wolf zich goed voelt. Het dier moet nauwelijks tien kilometer afleggen om hier te geraken, hij zou hier een echt eetfestijn aantreffen. We hopen veel volk te verwelkomen dit weekend, maar die wolf hopen we niet te zien natuurlijk. Er staat hier immers voor een kapitaal aan dieren.”