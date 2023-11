Oproep in IJzerbekken waar water ongekende hoogtes bereikt: “Zorg dat je voorbereid bent”

Na de zware regenval van dinsdag bereidt de Westhoek zich nu voor op de bijgekomen watermassa die zich een weg baant door het overvolle IJzerbekken, waar het water stijgt tot ongekende hoogtes. De brandweer roept inwoners op. “Zorg dat je klaar bent.”

Brandweer Westhoek heeft er een bijzonder drukke nacht op zitten na buien met lokaal pieken tot bijna veertig liter per vierkante meter in een regio die al een week kampt met een recordhoeveelheid water in de waterlopen.

“We hebben liefst 350 interventies afgewerkt”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “We focussen ons nu op de voorspelde regen van komende donderdag. Op het terrein zijn de aanwezige diensten in de hoogste staat van paraatheid. Stad Poperinge, de brandweer, Civiele Bescherming en Defensie zijn volop bezig met het vullen van extra zandzakjes.”

Aarde aan de dijk

Zandzakjes worden ook ingezet om dijken te verhogen en te versterken uit voorzorg. “Dat gebeurt woensdagvoormiddag ter hoogte van de Oostbroekstraat”, zegt burgemeester van Houthulst Jeroen Vandromme (CD&V) die ter plaatse kwam om poolshoogte te nemen.

“Ter hoogte van de winterdijk gebeuren visuele controles om eventuele bressen en kritieke punten in kaart te brengen”, aldus Lies Laridon, burgemeester van Diksmuide (CD&V).

Onder druk

“De dijken staan onder druk en worden permanent opgevolgd”, bevestigt ook Louagie. “Behalve de versteviging met zandzakjes voeren vrachtwagens ook extra aarde aan. In de nacht van dinsdag op woensdag ontstond een kleine insijpeling, maar dat is verholpen met de inzet van een kraan.”

Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge (Dynamisch) is zeer bezorgd. “Ik ging net de waterstand bekijken bij het gehucht Fintele: 5,10 meter! Steeds meer huizen raken geïsoleerd.”

“De verwachtingen zijn 5,20 meter, dat is niet meer normaal”, zucht de plaatselijke brandweerkapitein Guido Snick. “We bereiden ons voor op het ergste. De waterval van dinsdag heeft ons genekt.”

Oproep

In Lo-Reninge heeft een koppel al preventief de woning verlaten. Brandweer Westhoek herhaalt een eerdere oproep in het IJzerbekken. “Plaats waardevolle spullen op een hoger niveau, denk na over je dieren en maak een noodkit klaar met medicatie, contactgegevens en belangrijke documenten zoals identiteitskaarten. We willen geen paniek creëren, maar de inwoners wel sensibiliseren: zorg dat je klaar bent”, waarschuwt Louagie.

Overleg

Op vraag van de waarnemend gouverneur Anne Martens kwamen de waterbeheerders dinsdag opnieuw samen om de toestand op het terrein te overlopen en de prioriteiten waar nodig bij te sturen.

“We krijgen woensdag tijdelijk een drogere periode, maar vanaf donderdag middernacht volgt er opnieuw een periode met veel neerslag. Lichtpunt is dat het tij wel nog steeds goed zit om bij laagwater zoveel mogelijk water te blijven lozen richting de Noordzee om zo alle mogelijke marge te creëren voor de nieuwe neerslagzone die opnieuw voor een stijging van de waterpeilen zal zorgen”, klinkt het.

In Haringe zit de IJzer nu op een piekniveau dat vergelijkbaar is met de pieken van de voorbije dagen. In Roesbrugge en Stavele wordt de alarmdrempel net niet overschreden. In Lo-Fintele is de alarmdrempel overschreden en nog stijgend. In Woumen is de alarmdrempel net niet overschreden. Op het Kanaal Duinkerke – Nieuwpoort is het peil onder controle maar wordt scherp gewaakt en op het Kanaal Veurne – Duinkerke is een lichte daling merkbaar. Adinkerke schommelt rond het alarmpeil.

“In de Westhoek worden momenteel historische maximumpeilen bereikt en is het einde ook nog niet in zicht”, zegt Louagie. “Het Lo-kanaal blijft er maximaal ingezet worden om zoveel mogelijk water uit de IJzer af te voeren naar de zee en zo weer een kleine marge te creëren. Het pompen op de diverse locaties gaat onverminderd verder en in Nieuwpoort wordt nog steeds met open sas geloosd.”

Landmeters

“Op dit moment zit een cel samen, die bestaat uit de waterbeheerders aangevuld met mensen die beschikken over de zeer lokale terreinkennis. Zij zullen voor de verschillende op tafel liggende weerscenario’s bekijken wat lokaal de gevolgen kunnen zijn voor de wateroverlast. Er worden ook extra landmeters ingezet zodat we over nog meer meetpunten beschikken en zo de toestand ter plaatse nog accurater kunnen opvolgen.”

Crisiscel

Woensdagnamiddag komt ook de crisiscel van de gouverneur opnieuw samen in Diksmuide. “Zij zullen niet alleen nagaan of de genomen maatregelen nog steeds volstaan en of de pompen overal op de meest efficiënte manier ingezet worden, ze zullen ook al nadenken over welke gebieden en sites prioritair moeten beschermd worden in geval van een verder blijvende stijging van de waterstanden.”

“Woensdag ligt de focus op het terrein op de maximale afvoer van het water. Waar het water zakt is dat goed nieuws, maar het blijft wel de vraag of dit voldoende zal zijn tegen de komst van de nieuwe neerslagzone. Bijkomende belemmering is dat de positie van de aankomende neerslagzone nog steeds zeer onzeker is in de verschillende weermodellen, wat voorbereiding erop bijkomend bemoeilijkt. Overal wordt de situatie dan ook nauwlettend opgevolgd en wordt bekeken of en zo ja, welke extra maatregelen nog kunnen genomen worden.” (TP)