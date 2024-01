“Alles is nog onder controle”: opnieuw zware regenval voor dierenopvangcentrum De Zonnegloed

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren keek hoopvol naar 2024 nadat ze in november 2023 door de felle regenval en wateroverlast noodgedwongen enkele weken de deuren moesten sluiten. Voor de vele regen van de afgelopen dagen moeten ze voorlopig nog niet vrezen.

Door de wateroverlast van eind vorig jaar moest De Zonnegloed een aantal dieren intern verhuizen en moest het park noodgedwongen enkele weken de deuren sluiten. De impact van de sluiting was groot voor De Zonnegloed. Het park heeft bezoek nodig om de werking mogelijk te maken.

“Er is opnieuw veel water gekomen, maar niet dat er verblijven onder water gelopen zijn. Alles is nog onder controle”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert over de felle regen van de afgelopen dagen. “Ook de wandelpaden blijven bewandelbaar en droog. Er moeten geen dieren geëvacueerd worden en momenteel wordt er geen melding gemaakt dat we hetzelfde zullen meemaken, zoals in november 2023. Natuurlijk staan we paraat.”

Sanctuary De Zonnegloed in Oostvleteren biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. In De Zonnegloed verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.